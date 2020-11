En Guayaquil

Detalles Publicado el Jueves, 26 Noviembre 2020

Como un mecanismo para su defensa ante una amenaza en el desarrollo de su labor, 150 Agentes Civiles de Tránsito mujeres recibirán un botón de pánico del plan estratégico municipal “Amiga ya no estás Sola”.

El anuncio lo realizaron esta mañana, la Alcaldesa de Guayaquil, Dra. Cynthia Viteri, junto al Gerente General de la ATM, Dr. Vicente Taiano Basante, quienes mantuvieron un encuentro con las 3 Agentes Civiles de Tránsito que fueron agredidas el pasado lunes 23 de noviembre, en el sector de Urdesa Central.

“Hemos decidido, junto al Dr. Vicente Taiano, cabeza de la ATM, entregar 150 botones de pánico para que sean utilizados por las mujeres agentes de tránsito. Estos serán monitoreados por la Corporación de Seguridad Ciudadana; más bien son botones de auxilio inmediato. Si ellas, de aquí en adelante, están en un problema como el que atravesaron, sencillamente aplastan un botón y en poquísimo tiempo tendrán un patrullero de la Policía al lado. Esto les dará muchísima más seguridad en su actuar”, anunció la Alcaldesa Viteri.

Asimismo, las autoridades anunciaron que hoy, la Autoridad de Tránsito Municipal interpondrá una nueva demanda contra el ciudadano que arremetió verbalmente contra las tres agentes, quienes realizaban control en la Av. Del Rotarismo y se acercaron porque el vehículo del agresor se encontraba parqueado en doble columna en una zona prohibida, pese a existir la disponibilidad de espacios de parqueo.

“Esta es una acusación particular, la liderará la ATM y esto es aparte de las acciones que ya tomó el juez cuando se lo detuvo y que se determinó medidas sustitutivas a la prisión preventiva (…). La acusación y el impulso de esta causa saldrá de aquí (ATM); no se va a quedar a la suerte de cualquier otro proceso penal, se trata de que la gente entienda que no solamente se trata de respetar a la autoridad, sino que se trata de respetar a mujeres que realizan su trabajo bajo el sol, cumpliendo su labor”, señaló la Burgomaestre.

“Existe norma suficiente en la legislación penal para poder procesar a quienes irrespeten la autoridad. El problema de fondo es un llamado a la ciudadanía; la ATM es una institución que es cercana (a la ciudadanía), que realiza un trabajo complejo en la calle y tanto los agentes (varones), como las damas, merecen respeto”, destacó el Dr. Vicente Taiano Basante, Gerente General de la ATM.

En lo que va del 2020, 12 Agentes Civiles de Tránsito (entre hombres y mujeres) han sido agredidos por ciudadanos durante el desarrollo de su labor en las calles.