Detalles Publicado el Jueves, 29 Octubre 2020

Este jueves, en el Terminal Portuario de Guayaquil (TPG), en Trinipuerto, la alcaldesa Cynthia Viteri y el exalcalde y presidente del Comité Bicentenario “Iniciativa Cívica 200 años de la Independencia de Guayaquil”, Jaime Nebot, resaltaron que esta es una obra símbolo del Bicentenario, al develar una placa, que entregaron a Luis Enrique Navas, gerente general del terminal, durante la inauguración de la ampliación del muelle y de la profundización de su canal de acceso.



“Somos una ciudad portuaria, que en ocasiones se vio intervenida o agredida por gobiernos que no tenían la visión de que no puedes despegar la esencia de una ciudad por actos administrativos. Donde estamos parados, en este momento, es una inversión privada, ¿qué hace la autoridad pública aquí? Nosotros hemos peleado para que esta inversión privada se siga dando en Guayaquil y seguiremos haciéndolo cada vez que existan problemas que impliquen que los puertos de Guayaquil puedan convertirse o puedan hacer que el puerto público se convierta en un monopolio y dejar quebrados a los puertos privados”, dijo la Alcaldesa.



La primera autoridad del cantón anunció que se reunió con el Ministro de Transporte, con quien habló acerca de que “el quinto puente es una necesidad que va a fortalecer la actividad portuaria de la ciudad. Hay que poner dinero de parte de la empresa privada, del Estado, del Municipio de Guayaquil. El Ministro sabe que nosotros arriesgamos, seguros de que esa es una inversión que va a seguir fortaleciendo la actividad portuaria”.



Anticipó que en el mes de noviembre se sacará a licitación el paso a desnivel, de 10 millones de dólares, “para facilitar el ingreso de vehículos pesados a los terminales portuarios de la ciudad de Guayaquil, que también tendrá una peatonal para que puedan andar en bicicleta o ir caminando las personas que deseen transportarse”.



Por su parte, el exalcalde Jaime Nebot destacó que los puertos de la Trinitaria no existían y “hoy, por estos puertos, se exporta e importa más de la mitad de ese 85 % de mercaderías que ingresan y egresan del Ecuador para todo el país y de toda la nación, que no son petroleras. Por estos puertos y otros, se maneja más de la mitad de los más del 90 % de contenedores que entran y salen de Guayaquil para todo el Ecuador. Estos son los puertos del Ecuador, fruto de la confianza, la inversión, el riesgo… Luego se hizo el Puerto de Aguas Profundas de Posorja, que era una necesidad… Se dragó el canal y se suprimieron Los Goles”, señaló el exalcalde.



“Aquí hemos escogido el Guayaquil Astillero, pequeñito, de las balsas, de la Colonia y este Guayaquil, donde el buque más grande que ha llegado a las costas del Pacífico Sur, de casi 400 metros de eslora y 14 mil contenedores, ha arribado varias veces; no fue a Valparaíso en Chile, no fue al Callao en Perú, no fue a Buenaventura, vino a Guayaquil porque es el presente, es el futuro, porque Guayaquil es la patria y la patria es Guayaquil”, resaltó Nebot.



Ampliación del muelle y dragado de profundización al costado del muelle

Además, se inauguró la ampliación del muelle y el dragado de profundización al costado de este. El muelle tiene un total de 660 metros más 2 dolphins (estructuras que dan apoyo lateral y amarre a los buques). La ampliación, realizada de junio de 2019 a mayo de 2020, costó 11 millones de dólares, sumados a los 4 millones de dólares que se invirtieron en el refuerzo de la infraestructura y equipos.



En tanto que el dragado de profundización del costado del muelle se da a 13,7 metros a la más baja marea (la mayor profundización alcanzada por los terminales portuarios de Guayaquil). Se ejecutó de febrero de 2019 a mayo de 2020, a un costo de 1 millón de dólares.



En el acto estuvieron presentes el Procurador del Estado, Íñigo Salvador; los ministros de Transporte y Obras Públicas, Gabriel Martínez; y de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Iván Ontaneda; la Subsecretaria de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial, María Verónica Alcívar; el gerente de la Autoridad Portuaria, Héctor Plaza; el presidente de la Asociación de Terminales Portuarios Privados del Ecuador (Asotep), Sergio Murillo; el presidente de la Cámara Marítima del Ecuad