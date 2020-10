1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 30% (1 Vote)

Jueves, 29 Octubre 2020

El alcalde de Quito, Jorge Yunda, quien ha dado positivo para covid, manifestó que la idea de seguir con las medias restrictivas es para que la pandemia no se salga fuera de control, lamentó que en la capital han fallecido, como consecuencia del contagio de esta enfermedad, más de 1.500 personas.

Se sigue luchando para enlentecer el contagio para que el sistema de salud no colapse.

Sobre los feriados de las fiestas de Quito, de Navidad y Fin de Año, si bien no dio una respuesta categórica, sí dijo que las medidas preventivas son de todos los días, si las circunstancias lo permiten se podría pensar en un relajamiento. Es el caso -dijo- que en Quito se desarrolla una romería muy tradicional a la Virgen del Quinche, "esa no se podría realizar, las fiestas de Quito no se podrían realizar, así como las festividades de fin de año, porque al final estos festejos no pasan las facturas". (jtr)

Fuente: Video/Ecuavisa