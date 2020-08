1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Publicado el Jueves, 06 Agosto 2020

La administración de la alcaldesa Cynthia Viteri inició la construcción de una nueva solucion víal de acceso al Campus Politécnico ubicado en el km 30.5 de la vía Perimetral, lo que permitirá ampliar las vías y descongestionar la circulación vehicular evitando de esta manera las largas filas de vehículos que se forman, sobre todo, en horas de alto tráfico.

En la obra se invertirá 1’647.000.00‬ dólares y contempla el rediseño de la vía de acceso al Campus Politécnico, av. Leopoldo Carrera Calvo, y de las vías adyacentes del sector de Colinas de los Ceibos.

Los trabajos comprenden las reformas geométricas de la av. Leopoldo Carrera Calvo para atender las diferentes demandas de tránsito y mejorar la seguridad vial en el sector.

Se intervendrá en el ramal de acceso desde la calle 17 NO, Segundo Espinel a la avenida 56 NO, Vía Perimetral, en sentido este-norte. También se trabajará en el ramal de acceso, desde la av. 56 NO, Vía Perimetral hacia la calle pública, sentido noreste-oeste.

Se contempla también la construcción de un distribuidor de tráfico tipo rotonda en la calle pública, Leopoldo Carrera Calvo, antes del Campus de la ESPOL, así como la provisión de aceras y bordillos a ambos lados de la avenida de ingreso.

El área a mejorar considera una longitud de 660 metros, con un ancho de vía de 18.50 metros, donde determina la construcción de aceras de hormigón simple en alrededor de 3.600 metros cuadrados, 1.650 metros de bordillos y cunetas y un parterre de 460 metros. Además, para mejorar el sistema de evacuación de aguas lluvias se construirá un ducto cajón que permitirá el encausamiento de las mismas.

Con esta solución vial se beneficiarán a más de 20.000 personas que circulan frecuentemente por este lugar, así como estudiantes de las diferentes facultades del Campus Politécnico. Para mejorar la seguridad de la zona, especialmente en horas de la noche, se establecerán obras de iluminación con lo cual se verán beneficiados especialmente los estudiantes que diariamente entran y salen del Campus.