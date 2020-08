1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Miércoles, 05 Agosto 2020

Con 5 unidades de transporte público sancionadas (3 por permitir a pasajeros sin mascarilla y dos por exceder el aforo permitido) culminó el operativo liderado por el Gerente General de la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM), Dr. Vicente Taiano Basante, que se realizó en la Av.

Barcelona.

“Guayaquil no puede relajarse ante la Covid-19. Realizaremos estos controles en las mañanas y las tardes durante todo agosto, incluidas las unidades de la Metrovía para hacer respetar el aforo permitido. Precisamente, desde esta tarde, también, vamos a realizar operativos para que se dé

un buen uso al salvoconducto.

Sobre este último anuncio, Taiano Basante recordó que existe la disposición del COE Nacional y

Cantonal que restringe la circulación de vehículos particulares de acuerdo con el último dígito de la placa, permitiendo que las placas impares salgan los lunes, miércoles y viernes mientras

que las placas pares pueden hacerlo los martes, jueves, y sábados; para los domingos de este mes. La disposición señala que 15 y 30 transitan los que tengan placa impar y los domingos 9 y 23, los automotores con placa par.

La sanción por infringir las medidas para paliar el impacto de la Covid-19 es del 50% del Salario Básico Unificado (SBU) y 9 puntos menos a la licencia de conducir del infractor.

No obstante, Taiano Basante destacó que más allá de una sanción, la ATM busca es que el ciudadano asuma la corresponsabilidad de mantener los cuidados necesarios. “La

lucha contra la Covid-19 la vamos a ganar si todos ponemos nuestro grano de arena”, puntualizó.

El Gerente General de la ATM hizo el llamado a la ciudadanía, como parte de la corresponsabilidad para enfrentar la pandemia. “No usar la mascarilla no es solo no cuidarse, es poner en riesgo a otra persona. No olvidemos que una característica de esta enfermedad es que puede ser asintomático; por eso la necesidad de la mascarilla”, destacó.