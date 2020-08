1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 04 Agosto 2020

Dentro de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, la mañana de este martes 4 de agosto, la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, inauguró la Sala de Lactancia, ubicada en los bajos del Centro Comercial Malecón, en el Malecón Simón Bolívar, a la altura de la calle Colón. Esta es una iniciativa de la Dirección de Acción Social y Educación (DASE) y la Fundación Malecón 2000.



En el acto estuvieron presentes Jorge Acaiturri, director, y Amalia Gallardo, subdirectora de la DASE; Paola Jaramillo, coordinadora del proyecto de ese departamento municipal; Daniel Torre, gerente administrativo-financiero, y María Luisa Barrios, gerente de Gestión y Promoción Cultural de la Fundación Malecón 2000; representantes de Pañalín y otros funcionarios.



“Este es un proyecto de la Dirección de Acción Social, ahora Empresa Pública, que pone una cabina, para cuatro personas, pero por la COVID recibirá a una persona por vez para atender a las mamás lactantes, es decir, que vengan con sus bebés para poderlos atender aquí. Tiene baño, sitio para cambiarse, la empresa privada Pañalín colabora con orientación y vídeos sobre la importancia de la lactancia materna y también se les da pañales a los niños que necesitan. Es un servicio integral, hay otra cabina en la Terminal Terrestre y, en un mes más, tendremos otra en el Municipio de Guayaquil (Edificio El Crillón)”, anunció la Alcaldesa.



El Municipio, a través de la DASE, tomó esta iniciativa por la importancia que tiene la lactancia materna para el crecimiento de los niños. “Las mamás tienen que comprender algo: la lactancia materna es vida para los niños y para su organismo y le cuesta cero, no tienen que hervir, no tienen que desinfectar, no tienen que hacer nada más que acercarse a su hijo a la vida, que es su pecho”, agregó Viteri.





Servicio de lunes a domingo

“Desde hoy (martes 4 de agosto) el Malecón cuenta también con su Sala de Lactancia cumpliendo con el Acuerdo Interministerial, para que las mamás tengan un espacio higiénico, privado, para poder dar de lactar a sus hijos. Van a poder utilizar este espacio cómodo que cuenta con sillas, muebles, un cambiador para sus bebés si lo necesitan, y también van a tener un especialista que les enseñará tips, como la posición de los bebés al momento de dar de lactar, cómo debe alimentarse la mamita durante la lactancia, entre otros”, indicó Paola Jaramillo, coordinadora del proyecto de la Sala de Lactancia Materna.



Jaramillo explicó que si bien la Sala de Lactancia del Malecón Simón Bolívar o Malecón 2000, tiene capacidad para cuatro madres, respetando las medidas de bioseguridad que impone la pandemia de la COVID-19, se va a permitir el ingreso de una mamita, para que dé de lactar en 15 a 20 minutos. La sala también tiene conectores para las madres que usan extractores de leche, quienes deben llevar su propio extractor.



“Desde que ingresan vamos a desinfectar las manitos de las mamás para que ellas puedan tener esa tranquilidad de dar de lactar si vienen de cualquier parte del centro comercial”, acotó Jaramillo.



La Sala de Lactancia del Malecón Simón Bolívar (calle Colón) atiende de lunes a domingo, de 9h00 a 12h00 y de 14h00 a 18h00. El aforo es de máximo 2 personas. El uso de mascarilla es obligatorio.



Desde el ingreso al Malecón, las mamás que acudan con sus hijos, al igual que todos los visitantes, tienen que atravesar los portones de ingreso y salida. En los primeros hay bandejas de desinfección de calzado, les toman la temperatura y se desinfectan las manos con alcohol.