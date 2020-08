1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Domingo, 02 Agosto 2020

Medianoche del viernes 31 de julio del 2015. Un ajetreo inusual copaba las avenidas 9 de Octubre y Malecón Simón Bolívar. Luis Lalama, prefecto jefe de la Comisión del Tránsito del Ecuador (CTE) entregaba el control de Guayaquil a Enrique Varas, coordinador de tránsito de la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM).

Esta era entonces una institución naciente que llegó a su primer lustro gerenciada por Andrés Roche, quien ese día comprometió sus esfuerzos a mejorar la calidad del servicio en materia de tránsito bajo el eslogan El cambio es contigo.

Desde el inicio, el exfuncionario que estuvo al frente de la ATM hasta el viernes 31 de julio involucró en este objetivo a la gente, porque más allá de las falencias que hubo en la CTE, instancia que trabajo 67 años en el Puerto Principal, creyó necesario fomentar una cultura vial tanto en conductores, muchos que irrespetaban, por ejemplo, los límites de velocidad como en peatones que teniendo estructuras elevadas cerca cruzaban calles o avenidas exponiendo sus vidas.

El control del tránsito en Guayaquil, la ciudad que hoy tiene un parque automotor de 552 000 vehículos, no es fácil, más aún cuando se trata de cubrir varios frentes: matriculación y revisión vehicular, planificación, transporte público, operación en las calles y demás.

Por eso, la entidad que desde el martes 4 de agosto tendrá en el axasambleísta Vicente Taiano a su nuevo gerente, hizo de la tecnología un aliado estratégico vital.

La obra ícono en este primer lustro de la ATM es la Aerovía entre Guayaquil y Durán, que se inaugurará en noviembre.

El nuevo gerente asume el cargo con un presupuesto de $75 millones, del cual a la fecha hay una ejecución del gasto de inversión del 54 %, dice Paola Landines, directora de Planificación institucional de la ATM. El 64 % de ese presupuesto ($48 millones) proviene de ingresos propios (revisión técnica vehicular, parquímetros, publicidad en paraderos y otros); el 20 % ($15 millones), corresponde a las multas de tránsito; y el 16 % ($12 millones), sale de las transferencias del Gobierno central.

Inicialmente el monto para el 2020 era de $121 millones, pero el valor se reformó a propósito de la pandemia, manifiesta la funcionaria.

Conductores como Jairo Rodríguez evalúan como positiva la gestión de la institución, aunque señalan que hay varios asuntos pendientes por resolver. Dueño de un automóvil del 2007, el joven refiere que la revisión técnica es uno de los cambios favorables para el usuario, ya que relegó la inspección ocular que no garantizaba el buen estado del automotor y se prestaba para actos de corrupción.

“Me parece bueno, porque tú a raíz de eso puedes ver en qué condiciones está tu vehículo. Yo lo llevo y sé que sí hay algo malo eso es directamente lo que tengo que arreglar, uno tiene que ser precavido”, cita.

Él recuerda las extensas filas de vehículos que se apostaban sobre la autopista Narcisa de Jesús cada 31 de diciembre, era el último día para matricular los carros rezagados, cuyos dueños no hacían el trámite según el calendario previsto.

La Autoridad de Tránsito Municipal tiene tres centros de revisión operados por el consorcio SGS; el de la autopista Narcisa de Jesús, en el kilómetro 10,5 de la vía a Daule y en la avenida 25 de Julio.

El reordenamiento de los buses urbanos es otro camino que abrió la administración inicial de la ATM con la visión de lograr un sistema de transporte urbano (SITU), que permita controlar las unidades con plataformas tecnológicas.

Fernando Amador, director de Transporte Público, menciona que lo primero fue hacer un censo que arrojó como resultado 4000 unidades, de las cuales más de la mitad ya había cumplido su tiempo de vida útil, es decir, circulaba en malas condiciones, por lo que esos vehículos fueron retirados.

Actualmente en Guayaquil hay 2700 buses urbanos, al menos 1000 son del año 2014 en adelante. Muchos ya dan servicio en cuatro de los quince corredores viales que se prevé implementar en la ciudad. Se trata de rutas o circuitos específicos que agrupan a cierto número de cooperativas y que no coinciden con el servicio del sistema de transporte masivo de la Metrovía.

Amador refiere que este año ya no se implementarán más corredores por la pandemia, el funcionario espera que esto se retome en el 2021. Sostiene que en la práctica hay dos corredores aparte de los cuatro que aún no tienen la señalética.

Los buses son monitoreados con un sistema satelital desde el Centro de Control Integral de Tránsito y Transporte, en Los Ceibos, que permite ver el recorrido en tiempo real, si el conductor cumple la ruta, excede la velocidad o respeta los paraderos destinados.

Jorge Mesías, integrante del buró de la Federación Nacional de Transportadores Urbanos del Ecuador (Fenatu), en Guayas, cree que la implementación de corredores viales se ha estancado por la falta de un estudio de movilidad y accesibilidad al transporte. Dice que están pendientes entregas de contratos de operaciones.

En cuanto al taxismo, George Mera, presidente de la Unión de Taxistas del Guayas, sostiene que falta control a la informalidad en la urbe. Cree que faltan agentes civiles.

Cuestionamientos

Sector del taxismo

George Mera, presidente de la Unión de Taxistas del Guayas, refiere que el censo a los taxistas está inconcluso y faltan al menos 3000 unidades. “Tampoco se ha concretado el uso del taxímetro. Lo hemos solicitado y hasta este momento no se ha concretado, esto que es importante para el ciudadano”, expresa el dirigente.

No hay ciclorrutas

Kevin Miño, integrante de la Mesa de Movilidad Urbano Sostenible, adscrita al Municipio, considera que a la ATM le hace falta impulsar iniciativas en beneficio del ciclismo como un medio de transporte alternativo que ha ganado adeptos durante la pandemia del COVID-19.

"Su gerente se refirió públicamente en varias ocasiones a un tema específico, 'la bicicleta pública' que es un sistema alquiler de bicicletas para quienes desean recorrer distancias cortas en circuitos establecidos dentro de la ciudad, no es mala idea, pero se dejó de lado a quienes ya utilizamos la bicicleta como medio de transporte, incluso como herramienta de trabajo. No se destinaron recursos, no crearon campañas de respeto al ciclista (compartir la vía), no nos dieron espacios seguros para circular en bicicleta, y es una deuda enorme que la Autoridad de Tránsito Municipal tiene”, remarca Miño, que integra el colectivo Masa Crítica.

Componentes

Revisión técnica vehicular

Proceso por internet

Para cumplir con el proceso de matriculación vehicular, el usuario debe generar la orden de pago por ese concepto y el rubro de la revisión técnica, a través de la página web de la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM). Hecho el pago, en la misma web se genera la cita con fecha y hora para la revisión técnica vehicular en cualquiera de los tres centros operados por el consorcio SGS.

Agilidad en el proceso

Con este método el usuario evita las filas que se formaban anteriormente a fines de cada mes e incluso el último día del año en que se atendía a los vehículos rezagados, es decir, que no cumplieron el trámite según la calendarización. En la autopista Narcisa de Jesús esa fila llegaba desde la avenida Benjamín Rosales hasta las lagunas de oxidación ubicadas en Samanes.

Tecnología

Centro de control

Desde el Centro de Control Integral de Tránsito y Transporte con tecnología de punta, ubicado en Los Ceibos, la entidad monitorea todas las incidencias del tránsito en Guayaquil. Hace ajustes semafóricos gracias a la interconexión que hay en todos los dispositivos (953 intersecciones semaforizadas). Monitorea los buses urbano con un sistema satelital que permite verificar el cumplimiento de las rutas, el respeto a los límites de velocidad y a las paradas establecidas. Además, se proporcionan datos del congestionamiento de las calles y avenidas con paneles informativos en varios puntos.

Uso de plataforma

Adicionalmente los usuarios acceden a dicha información a través de la plataforma tecnológica Moovit que ya tiene registrados 150 000 usuarios. Esto permite ver las rutas y tiempos de los buses.

Aerovía

Sistema alternativo

El sistema de transporte aerosuspendido entre Guayaquil y Durán se inaugurará en la primera quincena de noviembre y es una de las obras más innovadoras de la ATM en este primer lustro de vida institucional. La Aerovía operará como un medio alternativo y su capacidad de movilización diaria es de 40 000 usuarios.

Ahorra tiempo

El viaje entre ambos destinos toma 10 minutos, un tiempo récord si se compara con el transporte terrestre en las denominadas horas pico, cuando con el tráfico en el complejo de puentes de la Unidad Nacional esa ruta puede tardar de 40 a 50 minutos, inclusive.

La tarifa inicial será de $0,70, pero este valor variará de acuerdo con la inflación. Entre Guayaquil y Durán se moviliza un promedio de 130 000 personas, a diario.

Solución de conflictos

Centro de atención

Desde el 2016 la Autoridad de Tránsito Municipal tiene un Centro de Solución de Conflictos y Gestión de Cobros, en el que el conductor puede impugnar cualquier citación con la que no esté de acuerdo. Es el primero sitio de esta naturaleza en Guayaquil, donde también se pueden realizar convenios de pago previo la obtención de un turno.

En esta oficina, ubicada en el centro comercial Albán Borja, se implementó por primera ocasión la coactiva, en caso de ser necesario.

Trámites

Los trámites son personalizados, por eso los usuarios no necesitan contratar abogados y no deben cancelar valores por ningún concepto.

Los conductores solamente tienen 72 horas para impugnar las sanciones. La atención del centro es de lunes a viernes, de 08:30 a 17:00. (El Universo)