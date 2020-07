1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 27 Julio 2020

Son dos ventanillas, que darán atención a la ciudadanía para receptar los trámites municipales, y una ventanilla de bomberos, que forman parte del Sistema Integral de Atención Ciudadana Descentralizada, que inauguró la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, la mañana de este lunes 27 de julio, en el Centro de Atención Municipal Integral, CAMI, de Fertisa, al sur de la ciudad.



“Vamos a seguir abriendo más oficinas para que los ciudadanos no tengan que movilizarse hasta el centro de Guayaquil. Ahora son ustedes, que tienen el poder en sus manos, tienen su municipio pequeño, en su barrio. Cuídenlo, aquí no solo está el municipio, sino que también tienen todo los trámites del Cuerpo de Bomberos. Y, próximamente, también todos los trámites, que se realizan en la Agencia de Tránsito Municipal, también en su barrio. Ese es el propósito, que todos tengan su municipio en su sector”, indicó la alcaldesa Viteri.



“Consiste en acercar todos los trámites y servicios del municipio a la gente en donde viven , con el objetivo de descongestionar el Palacio Municipal. Que la gente pueda aprovechar mejor su tiempo y ahorrarse el tiempo de traslado. Adicionalmente, vamos a tener un sistema donde van a poder llamar por teléfono, más los servicios en línea que se brindan”, señaló el director de Desarrollo Institucional, Daniel Guzmán, sobre el proyecto de ventanillas descentralizadas.



Estos puntos de atención permitirán, que la ciudadanía realicen todos los trámites y consultas, que se realizan en la ventanilla universal, ubicada en Pichincha y Diez de Agosto, en el Municipio de Guayaquil, pero ahora, cerca de su ciudadela.



Para la creación de la ventanilla de servicio descentralizada municipal se trabajó en conjunto con las direcciones municipales de Acción Social y Educación, Infraestructura Comunitaria, Obras Públicas entre otras. Los Horarios de atención, en el sector de Fertisa será de 09H00 a 15H00.



La moradora de la Cooperativa Santiaguito de Roldós, Janeth Rosales, manifestó emocionada sobre la obra “tenemos un espacio más cercano para hacer los trámites. A mí me beneficia porque mi mami tiene un negocio. Me parece, perfecto.”

En el acto, participaron , los concejales Luzmila Nicolalde, Jorge Rodríguez y los directores de Infraestructura comunitaria, Carlos Hernández, Acción Social, Jorge Acaiturri, Desarrollo Institucional, Daniel Guzmán, directora de Inclusión Social, Ximena Gilbert y el coronel Martin Cucalón, Jefe de Cuerpo de Bomberos, entre otras autoridades.