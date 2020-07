1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 27 Julio 2020

El Comité de Operaciones de Emergencia ( Coe Cantonal) se reunió, este lunes 27 de julio para evaluar el comportamiento del virus y de la ciudadanía, además de las acciones para combatir el COVID-19 en Guayaquil. Entre los temas abordados, se insiste en el control al comercio informal, respetar las normas de bioseguridad en los sectores barriales, e involucrar a TAGSA, concesionaria del aeropuerto internacional José Joaquín de Olmedo, y la Autoridad Aeroportuaria de Quito y Guayaquil en el control de las tomas de pruebas covid-19 de origen de los pasajeros.



Control de comercio informal

Entre las acciones a reforzar se hace especial hincapié en los controles y operativos al comercio informal, que no cumple con las medidas de bioseguridad establecidas por el COE Nacional y Cantonal. La Dirección de Justicia y Vigilancia durante sus recorridos clausuró 2 galleras, 23 depósitos y licoreras clandestinas, principalmente en los alrededores del Hospital Guayaquil, y una en la avenida Francisco de Orellana, que ha sido sellada con clausuras ya por 3 ocasiones.



Desde la Dirección de Salud se informó de la acertada vigilancia epidemiológica, de acuerdo a la sectorización, lo que ha permitido contener, aislar y tratar a las personas y sus contactos, que presenten síntomas de covid-19.



Guardar las normas de bioseguridad

Como COE Cantonal, mediante la Dirección de salud y Justicia y Vigilancia, ubicarán los sectores que no acaten las resoluciones para su seguridad, es decir, fiestas clandestinas, libar en la vía pública, reuniones de más de 25 personas; en esos sectores se podría extender en el toque de queda o aislarlos, para evitar que los contagios se propaguen en nuestra sociedad. Por su parte la Dirección de Uso de Espacios y Vía Pública, aclara que no se ha extendido ningún permiso para realizar actividades con afluencia de público.



Pruebas rápidas en el lugar de origen

“La emergencia sanitaria no ha terminado, esta guerra contra el virus no puede transformarse en una guerra contra la ciudadanía, no podemos estar persiguiendo a las personas. Hacemos un llamado e insistimos en el distanciamiento, lavado de manos, uso de mascarilla en todo momento, que son las principales barreras para evitar los contagios”, insiste Allan Hacay, Director de Gestión de Riesgos del Municipio de Guayaquil y Secretario del COE Cantonal.

Hacay, anunció que se realizará la solicitud para que se involucren en la coordinación, tanto TAGSA y Autoridad Aeroportuaria de Quito y Guayaquil, para la toma de pruebas rápidas y control de pasajeros en su lugar de origen, que se extendió, a petición del COE Cantonal, hasta el 21 de agosto.



Últimas entregas de KITS Alimenticios

El miércoles 29 de julio concluye la entrega de kits por parte del Municipio de Guayaquil. El martes 28 de julio se repartirán 3.500 kits en el Guasmo, Derecho de los Pobres, Julio Potes, Mariuxi Febres Cordero y para el 29 de julio, será el sector de Fortín de la Flor 1, con un total de 8.500 cajas que se entregarán a las familias de estas zonas de Guayaquil, dando un total, hasta hoy 27 de julio de 366.693 kits y 1´373.205 personas beneficiadas.