Detalles Publicado el Miércoles, 22 Julio 2020

A través de la Dirección de Justicia y Vigilancia, la Alcaldía procedió la mañana del martes 21 de julio, a la colocación de nuevos sellos de clausura en el local, donde una Funeraria Particular, pretendía instalar un Crematorio, en la Av. 25 de Julio, frente al Hospital Teodoro Maldonado Carbo, sur de la ciudad.



Al respecto, Xavier Narváez, Director de Justicia y Vigilancia, aseguró que un informe técnico sobre el desarrollo de la actividad, podría dar paso a gestiones adicionales. En tanto, el Municipio Guayaquileño no permitirá la apertura del mismo.



Durante la mañana de este mismo día, personal del Cuerpo de Bomberos procedió además a la clausura del establecimiento, considerando que no cuenta con permisos de Uso de Suelo emitidos por el Cabildo Porteño y porque, además, en el lugar se encontró un tanque de GLP estacionario (no abastecido), que se usa para dicha actividad comercial.



El Capitán Hans Huerta, Subcoordinador de Prevención de Incendios, dijo que esta medida se adopta ante la denuncia formulada sobre la actividad ilícita por moradores de la ciudadela 9 de Octubre, quienes temen que con su funcionamiento, la salud de las familias residentes de la ciudadela podría verse afectada, especialmente en estos momentos, frente a la pandemia del Coronavirus.

Los crematorios deben estar ubicados dentro de los cementerios, puesto que se considera una actividad complementaria de estos espacios. En ese sentido, los permisos de funcionamiento los otorga y regula la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARCSA.