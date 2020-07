1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 22 Julio 2020

Tal como lo anunció la mañana de este martes 21 de julio, la alcaldesa Cynthia Viteri, el doctor Cristian Castelblanco, Procurador Síndico Municipal, en el Complejo Judicial de la Florida presentó un petitorio dentro de la acción de protección que en febrero fue resuelta a favor de la Alcaldía, con el objeto de que el Ministerio de Economía y Finanzas pague los aproximadamente $ 30 millones por devolución del IVA y los más de $ 60 millones de asignaciones a los GADS, que en este caso, le adeuda a la Municipalidad de Guayaquil.

“El día de hoy (martes), dentro de la misma causa que se ganó con respecto del IVA que nos habían retenido, que no nos devolvían siendo plata de los guayaquileños, se presentó un escrito para que nos cancelen lo que aún está pendiente, ¿qué significa esto?: que en el momento de la acción (constitucional) pagaron hasta dónde debían, pasó la acción y no volvieron a pagar un dólar más. Entonces se debe octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo del IVA, alrededor de 30 millones de dólares solo por devolución del IVA”, informó la Alcaldesa.

Viteri agregó que “lo más grave es que el Gobierno cree que la plata que tiene de los guayaquileños es suya, entonces, las rentas nuestras tampoco nos las depositan desde marzo que fue el último mes completo que pagaron”.

“Después depositaron un poquito en abril, como si fuéramos alcancía y nos han dejado a la deriva sin el dinero que le pertenece a todas las personas, porque no es dinero del Municipio, es dinero para las obras que hacemos todos los días: las líneas de impulsión, aceras, bordillos, pavimentación, mercados, recolección de basura, alcantarillado, agua potable, aguas servidas, puentes, las tablets, atención en salud, educación. Todo eso se lo hace con dinero de los guayaquileños y lo que le estamos diciendo al Gobierno es: no se quede con lo que no le corresponde, esa plata no es suya. No pretenda pasar la quiebra del país, la que ha causado este Gobierno, a Municipios y Prefecturas que se están enfrentando a la pandemia ante el abandono gubernamental”, dijo, enfática, la primera autoridad del cantón.

De esta forma la Alcaldesa guayaquileña se refirió a los siguientes valores, adeudados a la Municipalidad por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF):

· Las asignaciones mensuales que como Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) le corresponden recibir a Guayaquil, de abril, mayo y junio de 2020: $ 61’385.097, 76

· La devolución del IVA, adeudado de abril de 2014; octubre, noviembre y diciembre de 2019; enero, febrero y marzo de 2020: $ 29’345,452,02.

En total, el Ministerio de Economía y Finanzas le adeuda al Municipio de Guayaquil $ 90’730.549,78.

El Dr. Cristian Castelblanco, Procurador Síndico Municipal, explicó que el escrito o petitorio lo presentó este martes ante el juez de la Unidad Judicial Civil, José Miguel Ordoñez, quien resolvió la acción de protección a favor de la Municipalidad, declarando la vulneración de derechos por parte del MEF, el 4 de febrero de este año, para que el Ministerio pague en 72 horas, tal como hizo, los $ 104’588.293,30 que le debía al Municipio por devolución del IVA de junio de 2017 a septiembre de 2019.

En aquel entonces, el juez en su sentencia estableció que el Ministerio de Economía devuelva el IVA adeudado a la Alcaldía en 72 horas, ya que se declaró la vulneración de los derechos a la propiedad pública, a la seguridad jurídica y al buen vivir. Se dispuso además, la no repetición de la vulneración y cumplir con la reparación de los derechos vulnerados.

“Con el escrito pedimos que se cumpla la ‘No repetición’, que quiere decir que habiéndose ordenado que el Ministerio de Economía y Finanzas pague en 72 horas lo que corresponde a la devolución del IVA, el juez dispuso que no se repita este hecho; a pesar de aquello, se ha repetido de manera recurrente”, explicó Castelblanco.

“Ya hicimos un proceso judicial en el cual se incluían algunos meses de devolución del IVA, lo cual $ 104 millones, que fueron devueltos en virtud de la sentencia del juez, pero esa misma sentencia establece la no repetición, significa que no puede volver a retener los valores el Ministerio de Economía y Finanzas. Y hoy estamos frente al mismo hecho, no nos han devuelto el valor del IVA desde octubre de 2019, significa que se está privando a los guayaquileños, lo que afecta todo el servicio que brinda la Municipalidad”, recalcó el Procurador Síndico.

Castelblanco acotó que con el escrito que presentó, el juez debería disponer que en 72 horas el Ministerio de Economía y Finanzas devuelva el IVA que ha pagado la Municipalidad de Guayaquil y “que en virtud de la ley debe entregarnos para poder continuar con nuestros servicios tan necesarios en tiempos de pandemia”, concluyó.