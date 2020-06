1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 18 Junio 2020

La mañana de este jueves, la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, informó que este viernes 19 de junio, a las 8h30, acompañada de las autoridades del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Cantonal, participarán en la reunión del COE Nacional, presidido por la Ministra de Gobierno, María Paula Romo.



“Yo sigo haciendo las mediciones semanales. Hoy ya nos dieron el resultado de esta semana y mañana, en el 911, vamos a tener el primer COE Nacional con la Ministra Romo. Vamos a ir con nuestras pruebas, nuestras mediciones, con la cifra de muertes, porque para eso diariamente se envía un formulario a cada cementerio para saber cuántas personas fallecen y el matemático Juan José Illingworth hace las mediciones. Va a estar también Informe Confidencial con el reporte de las últimas 1600 pruebas; nuestro epidemiólogo y los médicos que tomaron las pruebas ayer en el Aeropuerto de Guayaquil. Así que, mañana el COE Nacional y el COE Cantonal sesionan juntos en la ciudad de Guayaquil”, señaló Viteri.



El anuncio lo hizo en la cooperativa Trinidad de Dios, de Monte Sinahí, luego de entregar un terreno, por parte del Municipio, donde la empresa Ambiensa construirá una casa para Jorge Cabezas y sus 7 hijos, en el nuevo proyecto habitacional “Victoria de Dios”.



La Alcaldesa destacó que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas acogió su pedido y desde este viernes 19 de junio exige a los pasajeros de los vuelos nacionales que lleguen a esta ciudad, que tengan la prueba de COVID-19 con resultado negativo, hecha 72 horas antes del viaje, certificada por el Ministerio de Salud Pública previo al abordaje, en el punto de control en el Aeropuerto.



“Se tomó esta decisión el día de ayer (miércoles), luego de que nosotros hicimos las pruebas en el Aeropuerto de Guayaquil, porque no se encontraba el Ministerio de Salud y era el segundo día que venían vuelos nacionales sin ningún control, entonces llevamos a nuestros médicos y nuestras pruebas”, indicó Viteri.



La primera autoridad del cantón agregó también que “pudimos comprobar que vinieron en esos dos vuelos 21 personas contagiadas de COVID-19, de las cuales, un grupo se regresó a su lugar de origen y otro grupo fue trasladado al Centro de Convenciones. Y debido a esto el Ministerio de Transporte decidió lo que le habíamos solicitado: que todo el mundo, para viajar a la ciudad de Guayaquil, tiene que traer la prueba de su lugar de origen porque la COVID-19 no diferencia extranjeros de nacionales”.



“Mañana (viernes) ya es obligatorio que cada persona, del sitio donde venga, traiga su prueba del lugar de origen hacia la ciudad de Guayaquil. No hicieron el control el primer día, que fue el lunes, vinieron 300 personas, no estuvo el Ministerio de Salud en el Aeropuerto, nadie les hizo pruebas, salieron todos a la ciudad de Guayaquil. Así que el segundo día, que llegaron los dos vuelos, fuimos nosotros para ver si había o no controles; no hubo, así que nos metimos a hacer las pruebas”, recalcó Viteri.



Acotó que lo importante no es solo que se registraron 21 pruebas positivas activas de COVID entre los pasajeros que llegaron a la ciudad, “sino que en ambos vuelos vinieron más de 200 personas reunidas con quienes tienen COVID. Eso es un peligro para los demás pasajeros que se embarcaron pensando que la aerolínea o el sistema les daba la seguridad de que no había contagiados en esos vuelos. Por eso el Ministerio de Transporte tomó la decisión que rige a partir de mañana”.



“Aquí en Guayaquil la lucha nos tocó muy dura, perdimos alrededor de 10 mil personas. El día más alto en muertes, que fue el 6 de abril, hubo 498 muertos para ser exactos, cerca de 500. Llegamos al 10 de mayo con el primer cero en muertes y hasta el momento tenemos 26 días, saltados, unos sí y unos no, con cero muertes en la ciudad de Guayaquil”, resaltó Viteri.



Insistió además en que estos resultados hay que protegerlos, Guayaquil va a cumplir el primer mes de semáforo en amarillo y “tenemos que seguir cuidándonos”.



“Llegamos a ser noticia internacional por la devastación de la ciudad, ahora somos noticia internacional por haber bajado la curva más rápidamente que otros países, en muertes por COVID, en la urbe”, reiteró.