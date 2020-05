Cynthia Viteri

Detalles Publicado el Miércoles, 27 Mayo 2020

Buenas noticias! La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, refirió que la ciudad registra cero muertes asociadas al covid-19 por encima de la cifra normal de fallecimientos, en los últimos siete días. "Esa es una buena noticia esperanzadora que debemos mantener". Para que ello ocurra debemos saber convivir con el virus hasta que encuentren la vacuna.

Tenemos adaptarnos a la nueva realidad. Las cosas no serán iguales nunca mas. "Tenemos que adaptarnos a la nueva forma de vida, de vender, de comer, de salir, de divertirse. Todo mes distinto. Qué es lo principal aquí: cuidar la salud y salir a trabajar y comer".

Guayaquil puso su propio sistema de salud. La alcaldesa dijo que el Municipio de Quito ha podido atender a 49.373 personas en lo que llama "muro de contención" con 42 puntos de atención en toda la urbe, que incluye clínicas móviles, hospitales del día y centros de atención intermedia.

Esto permitió que bajen las llamadas de emergencia en Guayaquil y las atenciones de emergencia en hospitales públicos.

Según Viteri, Guayaquil se vio obligada a poner su propio sistema de salud, aunque no es competencia del Municipio sino del Gobierno Central.

Clase media empobrecida. La alcaldesa afirmó que la clase media de la ciudad está empobrecida a raíz del crisis sanitaria y fiscal. "La clase media ha perdido su trabajo. Si en un hogar uno trabajaba, ese uno perdió su empleo. Para atender este sector se han instalado centros de triajes con atención médica.

Transparencia en compras. Sobre las diversas denuncias de sobreprecios en la adquisición de insumos médicos y kits alimenticios. Explicó las canasta que adquirió el Municipio se adquirieron no directamente para que haya transparencia. Un ejemplo: las canastas que ofrecía el gobierno a 148 dólares, nuestras canasta no las compramos directamente. Llamamos a las Naciones Unidas, a la Iglesia, a través del Plan Alimentos, y no costo una caja grande de alimentos, incluyendo la caja, armado y embalaje, 17 dólares.

Las mascarillas quirúrgicas 0,28 centavos de dólar cada una. ¿Por qué? porque contratamos con fundación y mujeres que no tenían trabajo. Nuestras mascarillas, en el peor momento que había escasez, las N95 costaron 3 dólares.

Reinventarnos como ciudad. Este es el año más duro y difícil que le ha tocado vivir a Guayaquil entero. Primero con la revuelta de octubre pasado, la crisis fiscal que afecta a los municipios y finalmente una pandemia que nadie se la esperaba, con el agravante que el epicentro fue aquí, en Guayaquil.

En un mes tuvimos que reinventarnos como Municipio y armar una red de atención médica para atender a las personas con síntomas de covid-19.

Créditos. La alcaldesa adelantó que la próxima semana se anunciará una línea de crédito de 7.000 y hasta 10.000 a las personas que necesitan levantar su pequeño negocio. Hasta los siete mil dólares sin garantía, y los 10.000 sí necesitan un garante solidario. A un plazo de 36 meses plazo, tres meses de gracia. (jtr)