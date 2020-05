1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Sábado, 02 Mayo 2020

La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, anunció este sábado 2 de mayo, es uno de los 82 cabildos que seguirán en semáforo rojo, en medio del proceso de transición del Gobierno para dejar este lunes 4 de mayo el aislamiento social e iniciar progresivamente el distanciamiento social. "El semáforo sigue en rojo, lo que significa alerta máxima"

Expuso que las medidas que se tomarán en las próximas semanas estarán basadas en estudios que los realizará una empresa contratada para identificar las zonas con casos del nuevo coronavirus, y bajo el análisis de una mesa técnica conformada por médicos expertos en epidemias. "Hemos contratado a otra empresa que pone la metodología para poder hacer un mapa de Guayaquil donde nos dirá en qué sitios hay mayor cantidad de contagios, dónde ya ha pasado la ola de contagios y cuáles son las proyecciones que podemos tomar".

“Las reglas siguen exactamente igual, las únicas personas que pueden salir son las involucradas con la salud o cadena alimenticia”, dijo.

Viteri advirtió a los establecimientos comerciales que abran al público y que no consten dentro de las categorías salud o alimentos serán "lamentablemente" clausurado. "No se puede abrir ningún tipo de local que no esté relacionado con esto, salvo las entregas a domicilio, que las implemento el COE nacional".

Además, solicitó que las personas que utilicen el transporte público, en las rutas de la salud, mantengan la distancia debida y que utilicen implementos de bioseguridad, como guantes y mascarillas.

"La gente que se sube la Metrovía tiene que respetar el turno para que solamente puedan acudir personas sentadas, habrá guardias de seguridad, gente de la policía metropolitana, de la ATM (Autoridad de Tránsito Municipal) vigilando de que esto se cumpla", explicó.