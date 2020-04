1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Publicado el Martes, 28 Abril 2020

Son cinco los carriles que la ATM ha señalizado horizontal y verticalmente. Por el 5 deben circular vehículos de carga de alimentos, víveres, buses, transporte de personal, tendrán libre flujo; por el carril 4 circulan los carros cuyos dígitos correspondan al día permitido y vehículos del personal médico, ambulancias o emergencia debidamente comprobada.

Los carriles 3 y 2 son para quienes circulen fuera de los dígitos correspondientes y tengan salvoconducto, los que serán validados por los agentes de la ATM, es decir, sólo en estos dos carriles habrá controles. El carril y 1 serán para que los vehículos que no se ajusten a los dígitos y no tengan salvoconducto o éste no se encuentre debidamente justificado y validado, se regresen.



“Como se puede apreciar hemos puesto a flujo libre vehículos de carga, dígitos y de médicos. Dos carriles para salvoconductos y la validación de estos, es decir, sólo en dos carriles habrá controles. Entendamos que estamos obligados a ejercer la validación de los salvoconductos en los ingresos de Guayaquil. Eso, conlleva cierto grado de molestia, pero actuamos así por la salud pública. Estamos hablando de un virus que causa muertes. Esta molestia que se causa a conductores y personas que desean realizar sus actividades autorizadas, no se compara con el dolor de quienes han perdido a sus seres amados”, reflexionó Roche.

Demandó la corresponsabilidad en cuanto al respeto de la restricción del tránsito, a la validación de los salvoconductos y la ubicación en los carriles respectivos por parte de los usuarios del Puente Carlos Pérez, “así lograremos que disminuyan los tiempos de viaje y la fluidez se mantenga”, estimó la autoridad.

Mañana Miércoles pueden circular los vehículos cuyas placas terminen en los dígitos 5 y 6.