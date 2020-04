1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Jueves, 23 Abril 2020

La Autoridad de Tránsito Municipal refuerza los controles para el cumplimiento de la restricción vehicular una vez que se ha ante la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19. Desde hoy, se habilitó carriles exclusivos en el Puente de la Unidad Nacional para los trabajadores del sector de la salud, vehículos habilitados por el último día de la placa y quienes utilizan salvoconductos, de tal manera que se brinde fluidez a la circulación en ese ingreso a Guayaquil.

Estos dispositivos para canalizar el tránsito se replicarán en los demás accesos a la ciudad (Av. José María Egas, puente Vicente Rocafuerte, vía a Daule y vía a la Costa). En estos carriles, los Agentes Civiles de Tránsito verificarán que los nuevos salvoconductos emitidos por el Ministerio de Gobierno estén acordes con la actividad detallada en el documento y no sea “prestado”. Desde hoy, las personas naturales solo podrán circular con salvoconductos emitidos por las páginas autorizadas desde el 21 de abril, los permisos de las personas naturales tendrán vigencia hasta el domingo 26 de este mes.

Mientras, como resultado de los operativos realizados durante esta mañana se retuvo 79 vehículos y se emitió 392 citaciones por infringir las restricciones de circulación en diferentes sectores de la ciudad

“Aquí hablamos de una muerte, una cosa seria, no de alguien que invadió el carril de la Metrovía, que es una infracción, pero acá nos jugamos la vida. Personalmente he encontrado a personas haciendo taxismo informal con un salvoconducto del sector bananero. He hablado con la ministra de Gobierno sobre la situación en la ciudad y nos han pedido que seamos más duros en los controles por la situación de la pandemia en Guayaquil”, expresó el gerente general de la ATM, Andrés Roche sobre el incremento de vehículos en las calles de la urbe.

La autoridad hizo un nuevo llamado a la ciudadanía: “entiendan que por actuar de forma irresponsable pueden llevar el virus a sus casas. El virus está yéndose de un lugar a otro porque no se está guardando el debido aislamiento”.

Hasta el momento, suman 1.254 vehículos retenidos y 7.274 citaciones por infringir lo dispuesto por las autoridades nacionales en esta emergencia sanitaria. La multa es del 50% del Salario Básico Unificado (200 dólares) y la reducción de 9 puntos en la licencia de conducir. El retiro del vehículo se podrá hacer una vez levantada la emergencia sanitaria.