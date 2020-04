1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 20 Abril 2020

“Inexplicablemente se incrementó el flujo vehicular en el Puente de la Unidad Nacional. Solo la irracionalidad y el egoísmo de unos es la explicación a esta situación pero que pone en riesgo de muerte a sus familiares y a la comunidad”, comentó Andrés Roche, Gerente de la ATM, quien estuvo al frente de un operativo en el lugar para el control de la restricción vehicular, donde se retuvo 46 vehículos y se emitió 265 citaciones.

“La norma general es permanecer en casa. El salvoconducto es personal, no para uso de un tercero. Hoy, vemos que quienes tienen la placa con dígito 1 y 2, que son los autorizados para salir, lo están haciendo para realizar actividades normales, ajenas a lo permitido que es abastecerse de alimentos o medicinas. Vamos a actuar con dureza. Aquí en Guayaquil, epicentro de la pandemia, no se devolverá los vehículos sino cuando acabe este problema mundial. Cuando tengamos seguridad y mejor comportamiento ciudadano. Seremos inflexibles con quienes antepogan sus intereses sobre la salud y la vida del resto”, advirtió Roche.

Explicó que, ante el incumplimiento, la institución ha tenido de aplicar mayor firmeza en los controles. Reveló que, desde el 9 de abril, cuando el COE Nacional dispuso la retención de los vehículos que incumplan la restricción, hagan mal uso del salvoconducto o salgan luego del toque de queda, se ha detenido más de 700 vehículos.

"Jamás hemos tenido tantos carros retenidos, ese no es nuestro objetivo, no es nuestro fin”, e hizo un nuevo llamado a la ciudadanía para que se quede en casa. Asismismo, apoyó la decisión anunciada por la Ministra María Paula Romo sobre la anulación de los salvoconductos.

El Director de Control de Transito, General Luis Lalama, detalló que en los controles se valida que el salvoconducto esté totalmente justificado. “Revisamos que se cumpla con lo está establecido, que solamente circulen los vehículos autorizados cuando realmente se necesite y no a pasear por la ciudad”. Indicó que fueron regresados 80 vehículos cuyas placas no correspondían a las de hoy y el salvoconducto no justificaba circulación alguna. Recordó que los operativos son permanentes en los 5 accesos a la ciudad y vías principales de la urbe.

En el caso de las multas estas son el 50% del Salario Básico Unificado (200 dólares) y la reducción de 9 puntos en la licencia de conducir. El retiro del vehículo se podrá hacer una vez levantada la emergencia sanitaria.