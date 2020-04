1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Viernes, 17 Abril 2020

En medio de la emergencia sanitaria hay conductores que han sacado salvoconductos y los están usando para circular o hacer carreras de manera informal.

La Autoridad de Tránsito Municipal (ATM) ha detectado durante los operativos casos de conductores que portan salvoconductos y están laborando en el taxismo informal.

Andrés Roche, gerente de la ATM, señaló que no hay que abusar de los salvoconductos porque estos son para personal médico, la cadena alimentaria o exportadora.

“No es para que le den a un tercero que se quede circulando en la ciudad”, dijo el funcionario, al indicar que están siendo inflexibles con quienes están usando la ‘viveza criolla’.

Durante las últimas 48 horas, la ATM ha emitido 334 multas y 48 vehículos fueron retenidos por no respetar las disposiciones vigentes y hacer mal uso del salvoconducto.

De lo que va de la emergencia, la ATM ha emitido en total 3850 multas y hay 452 carros detenidos.

En esta semana, personal de la ATM además ha efectuado operativos de control en las cadenas de supermercados a donde los vehículos pretenden ingresar irrespetando las restricciones de placas vigentes.

“Si es necesario, le he dicho al vicepresidente y creo que es oportuno, las Fuerzas Armadas necesitan movilización. Si decretan el estado de movilización, estoy de acuerdo en que los vehículos que se retienen de quienes no quieren entender que deben quedarse en casa, salir excepcionalmente y no abusar del salvoconducto, sean puestos a disposición de las FF. AA”, señaló Roche. (El Universo)