La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, dio la buena noticia de haber superado la enfermedad del coronavirus.

Mediante en su cuenta en Twitter, informó que este miércoles recibió los resultados de los nuevos exámenes de COVID-19 que se tomó la semana pasada y el resultado fue negativo.

Recordó que durante semanas ha estado trabajando mediante llamadas y videoconferencias. Pero, desde este jueves, se incorpora de nuevo al trabajo en territorio "en defensa de Guayaquil".

Viteri había informado el pasado 19 de marzo de 2020 que había dado positivo en la prueba de coronavirus y que se mantendría al frente de la ciudad desde su residencia, en donde guardaría aislamiento acompañada de su esposo que también era portador del virus. (PMB)

Ayer recibí los resultados de los nuevos exámenes de COVID19 tomados la semana pasada y gracias a Dios he superado la enfermedad. Durante semanas he estado trabajando mediante llamadas y videoconferencias, hoy me incorporo al trabajo en territorio en defensa de Guayaquil. pic.twitter.com/lbAlU3qwh4