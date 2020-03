En Guayaquil

Este jueves 26 de marzo, el vicealcalde de Guayaquil, Josué Sánchez, y el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, recorrieron la antigua Maternidad Enrique C. Sotomayor, donde constataron el avance de los trabajos para habilitar este hospital como centro de aislamiento para pacientes con coronavirus.

Sin embargo, en el lugar, luego de una reunión virtual que tuvieron Sánchez y Zevallos con la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, quien se encuentra en cuarentena obligatoria en su hogar, por estar contagiada de Covid 19, tomaron la decisión de que una vez que estén terminadas las adecuaciones y ya cuente con todos los implementos necesarios, la maternidad se convertirá en una casa de salud para pacientes que no tengan coronavirus.

En la cita virtual también participaron la directora municipal de Salud, Martha Karina Santos, y Carlos de Tomaso, asesor de la Alcaldesa.

Zevallos dijo que el Ministerio de Salud tiene a muchos pacientes que acuden a los hospitales "por sus dolencias usuales, habituales", que bien podrían tratarse en el ex hospital materno infantil que adecúa el Municipio de Guayaquil.

"Esta es mi recomendación, dadas las circunstancias y viendo el progreso de la obra. En este momento, Alcaldesa, es necesario que se tengan listas el mayor número de habitaciones y que sea destinado, en principio, para todos los pacientes que salen de los otros hospitales y que no pueden ser atendidos ahí, que no tengan la enfermedad", sugirió el ministro.

Viteri, por su parte, manifestó: "nosotros, señor ministro, nos adecuamos a las necesidades que tengan ustedes. Si usted cree que la maternidad sirve para atender a otro tipo de pacientes, adelante".

A lo que Zevallos respondió que las hospitalizaciones de pacientes no contaminados por Covid 19 también son prioridad para el Ministerio de Salud, cuyas unidades atenderán a los enfermos de coronavirus que requieran estar ingresados en las casas de salud.

"Tenemos que mover a esos pacientes (que no tienen la pandemia) y anticiparnos a lo que se nos viene y por eso es que estas habitaciones serían perfectas. Yo me imagino que se podrían traer acá a pacientes politraumatizados, que ya se les ha atendido en otro lugar, en fase de recuperación, pero que todavía no pueden ir a la casa", señaló Zevallos.

"Nosotros hasta aquí vamos invirtiendo 3 millones de dólares en esa maternidad, que estaba destruida, desde cambiar baños, pisos, el sistema de alcantarillado, agua potable, luz, aire acondicionado, sencillamente un cascarón abandonado. Y también tiene la zona General, que también la vamos a intervenir, piense de todas formas que esa zona le va a servir en lo posterior para otro tipo de pacientes. O sea, terminamos las áreas de Pensionado y Semi Pensionado y empezamos a rehabilitar toda la parte de abajo, que era General", dijo Viteri al Ministro de Salud.

De Tomaso, por su parte, agregó que el Municipio ya está contratando los servicios de alimentación, desinfección, limpieza e Internet y le solicitó a Zevallos que sus técnicos definan qué tipo de mobiliario necesitan para médicos y enfermeras, para ir avanzando en las compras. A lo que Zevallos contestó que esto se hará cuanto antes y se cumplirá con todos los trámites legales de esta obra, como la firma del acuerdo entre la Alcaldía de Guayaquil y el Ministerio de Salud, para una próxima fecha.

