Detalles Publicado el Viernes, 24 Enero 2020

Cinco hombres salen de una vivienda. Llevan cartones, sacos y ramas y los tiran a la vereda, al pie de una palmera. Hacen varios viajes hasta que los desechos forman un montículo que se riega en la calle.

La escena es captada por una cámara de la Corporación de Seguridad Ciudadana (CSCG) el 15 de enero, en Venezuela y Lizardo García. El fragmento difundido es grabado a las 22:16, en un horario en el que no es permitido botar basura.

El Municipio emitió una notificación en esa vivienda por el incumpliendo de la frecuencia y horario establecidos para disposición de basura en el sur.

Pese a que desde junio del año pasado el cabildo comenzó a usar el sistema de cámaras para pescar a los infractores, aún hay personas que incumplen la ordenanza.

Así, por ejemplo, en el periodo del 15 de diciembre al 15 de enero, la CSCG ha divulgado en su cuenta de Twitter seis infractores tirando desperdicios fuera de horario.

Los casos que no quedan grabados, por estar en sectores donde no hay el sistema de cámaras, son mayores. Un recorrido de este Diario hecho en las últimas dos semanas constató una mala disposición de los desechos en zonas del norte, centro y sur.

En Los Esteros hay sitios donde no se cumplen los horarios. “Los carros pasan lunes, miércoles y viernes a las 21:30. Se les pide a los vecinos que saquen la basura desde las 19:00 para que no vengan los chamberos, pero muchos no ayudan”, dice Xavier Pineda, morador de la ciudadela.

Allí, los domingos se ven apiladas algunas fundas y en la mañana los chamberos las rompen y dejan sucio.

Stalin Lara, residente de la 26 y la Q, donde hay basura fuera de horario, señala que el carro pasa todos los días, en la noche y madrugada, pero la gente recién saca su basura en la mañana y se queda ahí hasta la tarde. “Los perros dañan las fundas y ni qué decir de los chamberos, ese es un problema que tenemos, deben regular y sancionar a los chamberos, mire cómo está toda la basura regada en la calle”, sostiene.

La ordenanza municipal contempla 33 motivos por los que una persona puede ser sancionada económicamente por la mala disposición de desechos. Estas se clasifican en faltas leves, graves y muy graves y podrían conllevar a pagar multas de 80 hasta 500 dólares.

Xavier Narváez, director de Justicia y Vigilancia, sostiene que el tema de desalojo de escombros o desperdicios de construcción son los que más multas generan. Anualmente el Municipio cobra unos 150 000 dólares por multas a quienes botan estos desperdicios en solares vacíos o en zonas de la vía Perimetral.

El funcionario reconoce que es complejo multar a los infractores porque se requeriría de un mayor personal.

Este año, dice, están incorporando microperativos en zonas que se consideran más críticas. Allí, antes de sancionar, están entregando notificaciones con una carta a los vecinos, para instar a la buena disposición de los desechos y que los vecinos se involucren activamente denunciando a quienes incumplen la ordenanza.

En los barrios hay vecinos que creen que se deben divulgar con más énfasis los tipos de sanciones a los que se ven expuestos los infractores y se apliquen las multas.

Es que hay zonas que ya han sido identificadas, donde la mala disposición de basura es un asunto recurrente y llevan tiempo sin resolverse.

En zonas del suburbio y el sur, en especial por las noches, se ven veredas cubiertas de desechos, especialmente de negocios que incluso no las empaquetan bien y las dejan esparcidas.

Gabriela Martínez, de la 26 y la Q, señala que el carro por su sector pasa con frecuencia, pero igual en la tarde se acumula la basura bastante. “Ya es un problema que tenemos de años, esta calle está llena de basura”, señala.

María Elena Castro, moradora de la Huancavilca sur, indica que en ocasiones quienes ensucian las veredas son personas que llegan en vehículos a tirar basura. Dice que les advierten con tomarles fotos, pero igual no hacen caso. (El Universo)