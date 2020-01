1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Jueves, 09 Enero 2020

La mañana del miércoles 8 de enero, en el Salón de la Ciudad, el Municipio de Guayaquil a través de los representantes de las direcciones de Salud, Obras Públicas, Gestión de Riesgos y Cooperación y Terrenos, junto a la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil (CSCG), EMAPAG, Interagua, Puerto Limpio y el Cuerpo de Bomberos, dieron a conocer las acciones conjuntas del plan, con el cual trabajan desde hoy para hacer frente a la estación invernal.

La alcaldesa Cynthia Viteri presidió el acto, en el que destacó el trabajo municipal en conjunto. "Dentro de nuestro Plan Invernal hemos involucrado a la mayor parte de las direcciones relacionadas con los problemas que se puedan registrar por la época de lluvias, como obras públicas, alcantarillado y agua potable; control de inundaciones y recolección de basura. Sobre todo, tenemos a nuestros operadores, que van a estar listos para actuar junto con Salud, Martha Karina (Santos, la directora municipal), con quien vamos a entregar, como hacemos todos los años, 34 mil toldos a los sectores más vulnerables para protegerlos de las enfermedades, propias de las picadas de insectos".

Viteri también puntualizó que se realizarán trabajos con volquetas, retroexcavadoras, drones, tanqueros, limpieza de alcantarillas, sumideros, canales y reparaciones de vías.

Además, se llevará a cabo el control, limpieza y drenaje de los túneles San Eduardo, Santa Ana y El Carmen; se brindará atención médica gratuita en cada uno de los barrios, a través del incremento de 3 brigadas por día, distribuidas en distintos sectores de la ciudad, fortaleciendo las tareas de fumigación y desratización que ahora cubrirán los 12 meses del año.

CSCG

Roberto Ricaurte, Director ejecutivo de la CSCG, dijo que esta entidad, como coordinadora de respuestas en campo realizará la activación de estas, desde la Sala Situacional del Comité de Gestión de Riesgos del Cantón Guayaquil, para evitar, en la medida de lo posible, las afectaciones de eventuales desastres.

La Sala Situacional informará a la Dirección Municipal de Gestión de Riesgos y Cooperación para la activación de las mesas técnicas de trabajo municipales que sean necesarias.

La CSCG movilizará a los Equipos de Evaluación de Daños y Necesidades (EDAN) para constatar las afectaciones y recomendar los sectores prioritarios a ser intervenidos.

"Luego de un impacto, que lo podemos conocer vía redes (sociales), por nuestras 1.100 cámaras o por peticiones directas de los ciudadanos, nuestros equipos se acercarán donde sean requeridos y entregarán kits municipales de atención primaria: de alimentación, higiene personal y limpieza. Para dar apoyo psicológico a personas afectadas, nos apoyaremos en los equipos del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil", explicó Ricaurte.

Salud

Martha Karina Santos, Directora municipal de Salud, por su parte, manifestó que este departamento atenderá a 2'800.000 habitantes, 525 mil viviendas y 25 mil manzanas con la fumigación espacial, intra y extra domiciliaria, que ejecutan 12 brigadas.

Santos señaló que se distribuirán toldos en las parroquias urbanas y rurales del cantón Guayaquil y la red municipal de salud (hospitales del día, dispensarios médicos, clínicas móviles y unidades móviles) está lista para atender a los pacientes, con los medicamentos necesarios.

EMAPAG

Andrés Mendoza, Presidente del directorio de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, detalló que en los planes preinvernal e invernal, realizados con Interagua, EMAPAG certifica la supervisión en la limpieza de canales, conductos, alcantarillas, sumideros, cámaras y canaletas; trabajo que llevan a cabo con Puerto Limpio y para mantenerlo pide la colaboración de la ciudadanía.

Interagua

Ilfn Florsheim, vocera de Interagua, dijo que hasta hoy esta concesionaria registra un avance del 80 % de la limpieza de sumideros, que equivale a un total de 104 mil metros lineales de sectores atendidos y un 100 % de las parroquias rurales. Además, ya se limpió el 80 % de canales (131 km), ductos y alcantarillas.

"Tenemos recogidos ya 128 mil metros cúbicos de desechos de los sistemas de aguas lluvias, lo que equivale a 128 toneladas de desechos retirados, cuyo 40 % es basura botada por la gente a los canales y calles, la cual es llevada por arrastre a los sistemas de aguas lluvias", puntualizó Florsheim.

Agregó que Interagua tiene equipos disponibles las 24 horas para trabajar con Obras Públicas Municipales, Puerto Limpio y la CSCG para atender cualquier emergencia durante las lluvias, sobre todo, cuando se combina marea alta con lluvias fuertes y aguajes.

Para emergencias de inundaciones, la ciudadanía puede llamar al 134 de Interagua o a la CSCG donde existe una mesa de Interagua.

Puerto Limpio

Samuel Reyes, Gerente General de Puerto Limpio, expresó que esta concesionaria va a destinar un contingente humano de 1.000 personas en el día y 800 en la noche, 150 unidades que van a recorrer la ciudad, cuyo personal está presto a apoyar las labores de Interagua, Emapag y lo que el Municipio solicite.

Asimismo, emprenderán campañas preventivas de comunicación en distintos medios para generar conciencia ciudadana. "Nosotros no podemos hacer mayor cosa si los ciudadanos no colaboran al no arrojar desechos en la vía pública, que van a tapar las alcantarillas, que por más que se limpien, van a producir inundaciones".

A diario Puerto Limpio tiene a 1.500 personas trabajando, 150 unidades, recolectores, volquetas, palas y otros equipos.

Obras Públicas

El Director municipal de Obras Públicas (e), Alberto Gavilanes, señaló que este departamento ha trabajado en dos frentes, empezando por el preventivo, a fin de estar listos para atender cualquier emergencia, con acciones correctivas.

En prevención se han invertido alrededor de $ 11 millones y se ha trabajado en el Plan de bacheo y reasfaltado preinvernal, de aproximadamente 1.600 cuadras de la ciudad, de las cuales se han avanzado 1.100 cuadras, de la Isla Trinitaria, Guasmos, suburbio, norte, entre otros sectores.

Gavilanes agregó que cuentan con el personal capacitado y los equipos necesarios para atender emergencias.

Gestión de Riesgos

Allan Hacay Chang, Director municipal de Gestión de Riesgos y Cooperación, señaló que esta dependencia previamente convocó a todas las instituciones que conforman el COE Cantonal (Comité de Operaciones de Emergencia) y en prevención, el Comité de Gestión de Riesgos. Además, coordina las operaciones de todas las direcciones municipales, organismos de respuesta y brigadas comunitarias.

Hacay informó que se hizo el mantenimiento de la red de monitoreo, compuesta por pluviómetros, cuya información, que se comparte con la CSCG y el Inamhi, permite detectar alertas tempranas de situaciones de riesgo.

Bomberos

Goldy Rivas, vocera del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, dijo que esta institución tiene 47 estaciones en la ciudad, 1.750 bomberos voluntarios y 250 pagados para atender las emergencias, 25 ambulancias y 30 psicólogos, que brindarán apoyo a la ciudadanía, en caso de necesitarlo.

Terrenos

Carlos Salmon, director municipal de Terrenos, señaló que este departamento se encargará de la detección, notificación y alarma en sectores donde pueden ocurrir problemas, para informarlo a las autoridades pertinentes. Y definirá terrenos donde reubicar a familias que sean afectadas por el fuerte invierno, en zonas donde a futuro podrán ser legalizados. (Prensa Guayaquil)