Thanos caminaba junto a Thor, Iron Man y el Capitán América olvidando antiguos rencores. La gente los admiraba y algunos se tomaban fotos con ellos, en medio del olor a tripa mishki, fritada y guatita proveniente de los distintos puestos de comida ubicados a lo largo de la calle 6 de Marzo, entre Ayacucho y Gómez Rendón, centro sur de Guayaquil.

Pero no solo los Vengadores estaban recorriendo el lugar. También el duende Leprechaun iba y venía en un triciclo, invitando a la gente a tomarse una foto con él.

Todo esto se vive en este escenario que, cada diciembre, se convierte en uno de los sitios turísticos más importantes de Guayaquil. En la 6 de Marzo se concentran los fabricantes de monigotes para exhibir sus creaciones, las cuales son un termómetro de la popularidad de los personajes durante el año.

Aquí se encuentran las figuras más importantes del cine de 2019. Están Pennywise, el payaso de It; Venom, el Guasón, Hellboy, los personajes de los Vengadores y de Frozen, de Toy Story, entre muchos otros que marcaron la pantalla grande en el año.

Pero también se encuentran los protagonistas de la realidad ecuatoriana, aunque este año, a diferencia de otros, no hay tantos monigotes de políticos. Los pocos que se aprecian son del mandatario Lenín Moreno, del presidente de la Conaie, Jaime Vargas, con su característico penacho de plumas, entre algunos otros. También está Richard Carapaz con su trofeo de campeón de la Vuelta a Italia.

Es un paseo familiar que se ha hecho obligatorio con los años, ya que los monigotes se han vuelto obras de arte debido a la exactitud de sus detalles. Así lo afirmó Miguel Ángel Chapalbay, quien lleva más de 15 años elaborando los años viejos.

“Empezamos a fabricarlos desde febrero o marzo, es un trabajo de mucho cuidado”, comentó el artesano. “Hacemos cerca de 300 muñecos y gastamos unos $ 3.000. Por fortuna, casi siempre logramos recuperar la inversión”.

Su mercado es la gente que visita la 6 de Marzo en busca del monigote para quemar el fin de año. Pero también personas de otras ciudades, que los revenden especialmente en la Sierra. “Ahora se llevaron como 80 muñecos. Esto es ya una tradición”, indicó Miguel, quien trabaja con su familia y forma parte de una de las asociaciones de artesanos que congregan a quienes se dedican a la elaboración de los años viejos.

También hay espacio para quienes se disfrazan de algún personaje y cobran por una foto con ellos. El duende Leprechaun es realmente Galo Segura, un ambateño que hace cuatro años recorre las diferentes ferias a nivel nacional con sus disfraces.

“A la gente le gusta, pues es algo diferente. Cada día elijo un disfraz distinto. Hoy soy el duende, mañana seré Chucky”, señaló el emprendedor mientras se quita la máscara para tomar agua, por el intenso calor guayaquileño.

En medio del ir y venir, los visitantes admiran las creaciones de cartón y papel, se toman fotos y preguntan por los precios. Hay monigotes desde $ 10 (los más pequeños) hasta $ 30 o $ 40 los más grandes, que pueden alcanzar los 4 metros de altura. Y con un poco de regateo se pueden conseguir rebajas.

Mientras tanto, el pequeño David Reyes, de 2 años, le da la mano con un poco de temor al Thanos que recorre las calles. La madre del niño, Daniela Pacheco, afirmó que este es un paseo diferente y divertido, que siempre hacen.

Con ella coincidió Fernando Ojediz, quien también visitó la 6 de Marzo con su familia, como cada año.

“Es tradición venir a ver los monigotes para despedir el año. Buscamos los que les gustan a los niños y apreciamos los muñecos que representan a los personajes de moda”, dijo el ciudadano.

“He visto bastantes del payaso de It, muy bien hechos. También me gustó el dragón de Game of Thrones, que bota humo por la boca. Es una bonita tradición que pueden disfrutar todas las familias”. (El Telégrafo)