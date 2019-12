1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Publicado el Domingo, 08 Diciembre 2019

El Municipio de Guayaquil prepara un plan de transformación urbanística para la ciudad. Se denomina ‘Máster Plan’ y se lo presentará el 9 de octubre del 2020, con ocasión del bicentenario de independencia.

El anuncio lo hizo días atrás la alcaldesa Cynthia Viteri, junto a seis ediles, al recibir de los directivos de este Diario, Carlos y César Pérez Barriga, la compilación de las ideas expuestas en nueve foros organizados por EL UNIVERSO, bajo el concepto: ‘Cómo debe proyectarse al futuro el Guayaquil bicentenario’.

Esas ideas surgieron de 44 personas, entre planificadores urbanos. ambientalistas, dirigentes barriales, de diversos gremios, gestores culturales, autoridades y otros actores del desarrollo de la ciudad.

La alcaldesa dijo estar maravillada por las propuestas. “Deberían (los foristas) ser parte de nuestro equipo de trabajo; trataron todos los temas que tienen que ver con el Gobierno local y con el Gobierno Nacional, pero todos al final tienen que ver con Guayaquil, así que nos compete directa o indirectamente. Me parece el mejor de los aportes que puedan haber hecho en la ciudad para su bicentenario”, señaló.

De la amalgama de ideas, este Diario condensó 12 ejes, sobre los cuales Viteri responde y anuncia acciones.

Entrevista con Cynthia Viteri

1) Planificación urbana: Que la ciudad tenga información de sí misma sobre todos los aspectos; un plan hacia dónde va en el futuro; ya no más crecimiento horizontal o enfocar ese crecimiento.

Estamos trabajando en un Máster Plan de Guayaquil para poder entregárselo en su bicentenario. Un plan urbanístico y de ciudad que se proyecta en 50 años, esto no ha habido hace muchísimo tiempo. Estamos trabajando para que la ciudad, no solo esta administración, sino las que vengan, tengan un camino por donde seguir. En ese plan están trabajando especialistas, urbanistas y esperamos que sea el gran aporte del Municipio para la ciudad.

Tiene que ver por dónde crece Guayaquil, hacia dónde, con ordenamiento urbano, las zonas comerciales, zonas industriales, con medio ambiente; tiene que ver con esa combinación de ciudad verde. Muchas personas habían puesto a Guayaquil un nombre gris, nosotros queremos ponerle un nombre verde en cada uno de nuestros proyectos de urbanismo, si hablamos de tecnología, de movilidad, también lo verde...

Tenemos la proyección de nuestro aeropuerto en Daular, tenemos el puerto de aguas profundas en Posorja y ya aprobado en el presupuesto en 2020 el terminal satélite vía a la costa. Tenemos ocho estudios que nos va a entregar la ATM, todos relacionados con soluciones viales, pero sobre todo en vía a la costa... ¿Por qué digo esto? Porque Guayaquil, el único sector hacia donde puede crecer es hacia la vía a la costa. A la gente no le gusta vivir en edificios, no le gusta vivir en departamentos; la gente, aun así no tuviera carro, quiere tener un parqueo, un patio, su casa... Estamos trabajando en soluciones habitacionales en vía a la costa... y, por supuesto, hemos contemplado departamentos en edificios para crecer verticalmente aunque no tienen la acogida que tienen las casas individuales. Trabajamos en otra solución: llegar antes que los que estafan a la gente con tierras, por ejemplo, en el noroeste de la ciudad. Con el concejal (Egis) Caicedo hemos creado un programa que se llama lotes con servicio. ¿De qué se trata? Ganarles a los explotadores de tierras, llegar nosotros, poner los servicios en esa lotización y venderlas con servicios a largo plazo, a bajísimo costo, y evitamos las invasiones.

2) El centro. Ahora se empieza a hablar de menos autos; los participantes en el foro piden recuperarlo, hacerlo más habitable y no solo comercial: más peatonal, más turístico, con eventos culturales.

Tenemos un proyecto muy avanzado que se hará realidad para el bicentenario, que es la calle Panamá. Está relacionado con cafeterías, restaurantes, música al aire libre, peatonal completa y un museo de arte al aire libre; hemos localizado catorce edificaciones donde vamos a invitar a artistas nacionales e internacionales para pintarlas... Este se une con el proyecto de la 9 de Octubre y con el del Malecón. A la par, estoy solicitando estudios para al centro de la ciudad volverlo más caminable, menos vehículos. Y dentro de esto la transportación pública es un elemento fundamental, como la Aerovía... Queremos que el centro sea mucho más familiar para que regresen las personas a vivir allí... la avenida no se va a peatonalizar de lunes a viernes, pero el fin de semana va a ser libre para que la gente pueda caminar... Es que las ordenanzas van a cambiar. Vamos a permitir letreros led, luces, que se salgan las cafeterías y tengan su techo, que tengan mesas afuera, que puedan cantar, que en el San Francisco pueda haber lo que ahora tenemos una vez al año, que es el Festival de Artes al Aire Libre... Eso es arte también, es revivir el centro también. Que la asociación de músicos (lagarteros) tengan una programación de 365 días, como hay en otros países... Hablamos con la Embajada china, va a haber un barrio chino en el centro de la ciudad... con cultura, gastronomía, eso hace que la gente quiera estar ahí, quiera visitar, quiera conocer y disfrutar de esa cultura...

3) El río Guayas y los esteros. Guayaquil debe liderar su cuidado desde aguas arriba; el Guayas debe ser también una ruta de transporte urbano; se debe aprovecharlo para convertirlo en un ícono en turismo.

Hay varias cosas ahí, el turismo fundamentalmente. ¿Por qué te digo el turismo y no la movilidad? Porque hemos hecho estudios respecto de la movilidad: primero, es una sola vía, de un lado hacia el sur; segundo, solo puedes ir a 20 km/h; tercero, el embarque y desembarque son lentos... Sin embargo, el tema turístico, la misma ruta y el paseo no solamente fluvial sino que hemos pensado hacer aquí en el Guayas lo que hay en otros países, lanchas o botes gigantes donde se hagan matrimonios, convenciones en el agua, inclusive en Guayarte estamos con un plan, porque sigue creciendo, en el agua vamos a tener un bote para tener cine al aire libre, o sea vamos a utilizar nuestros esteros, nuestros ríos, la salida al golfo y para eso hay que cuidarlos. Para ello no solo tenemos el fondo del agua, sino también este sistema de alarmas, que tiene un costo de 2,8 millones de dólares, para estar alertas si algo extraño está sucediendo en el agua. Tenemos que proteger al menos el agua cruda, que es de donde nos alimentamos, de donde bebemos, por lo menos por los próximos 60 años.

4) Movilidad. Pensar en un transporte masivo distinto a la Metrovía, como en ciudades asiáticas y europeas como un tren elevado, que ha ayudado a descongestionar, quizás algún tipo de concesión.

La única forma ahí, y ya me he reunido con representantes de países interesados en una obra de tren elevado, es hacerlo con inversión privada, no con recursos del Municipio porque es una obra muy cara y al hacerlo con inversión privada tenemos que regular el costo (pasaje). Entramos con buses y taxis eléctricos y con incentivos de 15 000 dólares para quien quiera cambiar el bus y de 4000 para quien quiera cambiar el taxi. Acabamos de inaugurar la primera electrolinera, tenemos la nueva troncal 4 de Metrovía. Que hace falta otro sistema, sí. Tenemos otros 2600 buses, además de la Metrovía dando vueltas por la ciudad... Pero de que hace falta todavía más buses, que hace falta un sistema distinto, tal vez con aire, sin que eso afecte el bolsillo de la gente y que esté adecuado a nuestra economía, lo estamos estudiando; ya he recibido varias visitas en ese sentido, varias propuestas, existen tres... El costo del pasaje y que se adecue a nuestra economía es el único punto que hasta hoy está en discusión...

5) Parques y áreas verdes. Crear más espacios verdes y de recreación, que estos no sean enrejados; surge la idea de crear el ‘parque de bolsillo’, parques barriales con sentido de pertenencia y sitio de reunión.

Tenemos dentro de la programación parques que van desde 100 metros a 400 metros cuadrados, parques que no son tan grandes, pero así sea el más pequeño, el barrio te pide cerramiento, dada la peligrosidad de cualquier sector. Todo el mundo te pide cerramiento... Hemos planificado también parques acuáticos... En cada nuevo parque que hagamos habrá espacios para inclusión...

Nosotros tenemos a cargo el cuidado de 600 de los 2600 parques de la ciudad y es un costo sumamente alto para el presupuesto del Municipio, son $3,5 millones.

6) Comercio y empresas. Eliminar la tramitología; Guayaquil es el motor económico, pero para abrir un negocio se exige hasta ocho permisos y se vuelve informal; un permiso polémico, el de uso de suelo.

Justamente ya está pensado. ¿Cuál fue la decisión que tomé en el Municipio? Adaptarnos a la realidad: hay corredores comerciales en Urdesa, Alborada, Sauces, Orquídeas, Samanes y ya conviven con nosotros desde hace muchísimos años. Punto uno, no pagan la tasa que deben pagar, y número dos, eso se presta a corrupción. Entonces, vamos a cambiar la ordenanza, ya se está haciendo el censo respectivo por parte de la Dirección de Urbanismo para poder legalizar y darles el permiso de uso de suelo a todos esos corredores que ya tienen muchísimos años... Esta ordenanza es rápida, la podemos hacer en dos semanas, no lo hemos hecho hasta ahora porque todavía no termina el censo...

Para eliminar los trámites estamos trabajando con la Dirección de Informática, en una aplicación para que puedas pagar, como cuando compras entrada al cine, tus impuestos con el celular. (El vicealcalde Josué Sánchez destaca los préstamos a los emprendedores, de $2000).

7) Arte y cultura. Fortalecer las artes escénicas en sectores populares y dar espacios en el centro de la ciudad; permitir que artistas populares estén en las calles, que se motive a que el arte se lo trate desde la escuela.

El Festival de Artes al Aire Libre (FAAL) lo estamos llevando a los barrios para escoger desde ahí a los participantes que una vez al año tienen premios económicos del Municipio... Ahí (barrios) encontramos gente que canta muy bien, que toca, dibuja, pinta, hace esculturas y son ellos quienes finalmente van al último espectáculo... También tenemos en arte y cultura, un parque que se convertirá en parque del libro, el de Urdesa...

(El concejal Egis Caicedo agrega que en convenio con la Cámara Afro de Economía Popular y Solidaria se hará una plaza gastronómica cultural afro en la conocida entrada de la 8).

8) Turismo. Que Guayaquil tenga un ícono turístico más allá que el Malecón Simón Bolívar; promover un plato símbolo; que se edifique un gran centro de convenciones y se establezca un evento internacional.

Aquí tenemos la feria del libro... la feria gastronómica Raíces, que ha identificado 50 platos típicos de Guayaquil... Está la Comic Con, la feria internacional de turismo... Nos hemos convertido en el primer destino de convenciones a nivel nacional y estamos planificando un gran centro de convenciones con recursos privados por la av. Orellana. (Hay) hoteleros interesados, un centro tan grande que a la par nos sirva para refugio en caso de desastres naturales. Ese centro de convenciones es vital para Guayaquil... (Se crea) La marca Guayaquil, para convertirnos en atractivo de locaciones audiovisuales, que aquí vengan extranjeros a filmar películas, videos musicales, documentales...

9) Ambiente, estero y desechos. Se pide crear un cinturón verde; reforestación del manglar; fortalecer la educación ambiental en todos los sectores; modificar el contrato de recolección de desechos.

Invitamos hace poco a Guillermo Peñalosa, un experto en parques, y ya estamos llegando a un acuerdo para que, como asesor en distintas partes del mundo, pueda darnos una especie de estudio de hacia donde más podemos ir en lo verde. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Hemos recuperado 12,3 % de hectáreas de manglares... Hay un proyecto de redes para alarma que se llama Saika, que tiene un costo de $2,8 millones, financiados por el Banco Mundial, para alertas tempranas respecto de inundaciones en la ciudad. Estamos trabajando en la misma línea con ordenanzas relacionadas... en lo urbanístico, si quieres tener ventajas en la construcción, hacer una obra más alta: si le pones techo verde o jardines verticales, tienen ventajas frente a los que no lo hacen. Las palmeras de algunas avenidas hemos decidido reemplazarlas por árboles...

(En el tema contrato de la recolección de desechos, ya firmado) Tiene ventajas sobre el anterior... 4000 toneladas produce Guayaquil todos los días, que se recogen y se llevan finalmente al botadero, el 85 % es basura orgánica. Hay varias propuestas para ver el paso siguiente; cada cosa tiene su época, el relleno sanitario ya tuvo su época, es más el primer relleno ya tiene el parque Metropolitano. ¿Hacia dónde vamos? A convertir esos desechos orgánicos en material que nos sirva, como compostaje por ejemplo, a producir energía, gas, para esto vamos a lanzar un concurso... para poder reducir, en el mismo relleno sanitario, la emisión de gases tóxicos. Un proyecto que cuesta bastante, en total son como 6 millones de dólares, pero si lo comparas con la cantidad de árboles que produciría ese oxígeno, no tiene precio. Eso es ya. ¿Qué viene después? Mientras dure el contrato de relleno sanitario, un concurso internacional para tratar la basura, para ya no enterrarla, ahora utilizarla...

10) Participación ciudadana. Líderes barriales piden mayor participación en la toma de decisiones. Atención en temas específicos para cada sector de la ciudad, según su realidad y necesidades.

Hay varios medios para atención ciudadana e inclusive uno nuevo. Hemos creado un grupo de personas que se llama Atención Ciudadana... Todos los días revisan la red oficial y mis redes personales, todos los días reciben las cartas que la gente me da personalmente en mis visitas (...) y ellos lo coordinan con cada una de las direcciones, desde una carta de una madre que pide que le ayuden a su hijo que está en drogas como la zanja abierta, pedidos de fumigación y más. Todo eso es participación ciudadana. Además que año a año, obligadamente por ley, tenemos nosotros la aprobación del presupuesto con participación ciudadana. Ya la llevamos adelante, cada distrito se pone de pie y dice qué quiere y eso se incorpora al presupuesto. (Agrega el concejal Caicedo que desde el 2016 han sumado casi dos mil concejos barriales en diversos sectores con intervención directa de los ciudadanos).

11) Liderazgo como ciudad. Hacer que Guayaquil siga liderando, que encabece las luchas reivindicatorias en diversos campos, que asuma los temas de los cantones vecinos y sea el referente.

Estamos trabajando de la mano en varios proyectos, desde el ambiental, en la cuenca del río, con todos los cantones relacionados con lo mismo. En seguridad, dando nuestro proyecto para poder implementarlo, en violencia contra la mujer también, en la comunicación vial, puentes, aerovía; es más con las demás alcaldías de Guayas entero está llegando nuestro sistema de wifi, libros gratis, de laboratorios IN, esto es ni siquiera el Gran Guayaquil, es el Guayas. A todos los alcaldes, sin distinciones políticas, que quieran tener, saber la información de cómo llegamos nosotros a tener los puntos gratuitos de internet sin cable, los libros gratuitos, de dónde se financian, cuál es la base de datos, todos se han unido para esto, es todo Guayas, no solamente ciudades cercanas.

12) Seguridad. El Municipio avanza en el plan Más Seguridad, pero se debe definir hacia dónde quiere ir Guayaquil; que se implemente una tasa y se incorpore a las empresas de seguridad en la lucha antidelitos.

La competencia la tiene el gobierno central. Luego de 11 años, nosotros le propusimos retomar el plan Más Seguridad, competencia que sigue siendo del Gobierno, pero a través de la cual nosotros les damos recursos, les damos insumos, vehículos a la Policía (65 para completar 130 en ese plan). Esta es la segunda parte del plan, la primera fue interconectar el sistema, las 1100 cámaras nuestras con las 600 cámaras del ECU911. A partir de entonces, el Municipio, además, con recursos de los guayaquileños se encarga de pagar el combustible de todas las 130 camionetas... Ya tenemos los 60 botones de pánico para el programa Amiga ya no Estás Sola... Y la central, que es lo que más demora y lo más caro de todos los equipos que estamos comprando, debe demorar unos ocho meses (...) Hemos invertido cerca de $8 millones y ya para el próximo año, dentro del presupuesto, hay $4 millones y medio para el mismo plan. Avanzamos en este punto porque de qué valen parques, de qué valen zonas turísticas, de qué vale cualquier obra si todos tienen miedo de salir de sus casas, miedo a la inseguridad... Estamos trabajando en todos los frentes para poder bajar los índices de criminalidad... (El Universo)