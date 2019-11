Expreso de Guayaquil

Detalles Publicado el Viernes, 29 Noviembre 2019

El nuevo presidente de Puerto Azul cumple su primera semana laboral al frente de la administración. La comitiva, con la que obtuvo el cargo, está conformada por seis personas, donde la mitad son exmilitares.-

¿Le sorprendió el logro?

- No. Estábamos convencidos de que íbamos a ganar.

- ¿Por qué?

- En Puerto Azul hay un gran número de militares en servicio pasivo y activo. De un tiempo acá, nos reuníamos para hablar sobre los problemas de la ciudadela y empezamos a conversar qué podíamos hacer por ella, para su mejora. A ese grupo se sumaron otros vecinos civiles y nos hicimos conocer. Nos pusimos un nombre: ‘Avante’, un término marinero que significa ‘adelante’.

- ¿Cuáles cree que son los beneficios para Puerto Azul de tener a un excomandante del Ejército presidiendo la urbanización?

- La experiencia. Casi toda mi vida he administrado, he tenido personal bajo mi cargo. Con mi equipo considero que tenemos las vivencias necesarias para poder dirigir a Puerto Azul. Dentro del comité y de nuestro grupo de apoyo hay almirantes y otros cargos importantes de las Fuerzas Armadas.

- ¿De su profesión, qué tomará y lo aplicará al contexto de la ciudadela?

- Las planificaciones estratégicas. No hemos tenido una visión de Puerto Azul a corto, mediano y largo plazo. Queremos que Puerto Azul sea una urbanización modelo de vía a la costa y de Guayaquil. Haremos una planificación estratégica para 5 y hasta 10 años, a pesar de que mi administración es solo de dos años, pero queremos dejar esa planificación para las administraciones futuras.

- ¿Las estrategias serán en qué aspectos?

- Como el resto de urbanizaciones y de Guayaquil, la principal amenaza que tenemos es la delincuencia.

- Entonces, ¿cómo logrará que la urbanización esté más segura?

- Hace poco la directiva del abogado Delgado, saliente presidente, instaló 55 cámaras para vigilar la ciudadela. Continuando con ese plan, lo primero que haremos será integrarlas al ECU 911. También capacitaremos al personal de la administración que está a cargo de las imágenes que captan las cámaras, para que si ven algo sospechoso, corten la toma, la guarden, etc. A futuro queremos mejorar el aspecto y mallas de las tres puertas. Tenemos dentro de nuestro grupo, residentes de las Fuerzas Armadas que han dirigido estrategias de seguridad, nos ayudaremos con ellos. Otro plan es sectorizar la urbanización para un mejor control y crear planes de contingencias para terremotos y tsunamis.

De más de 2.000 familias, alrededor de 300 participaron en las elecciones. ¿Tiene algún plan para impulsar la participación de los residentes en los eventos a realizarse?

- De las 2.200 familias, solo 1.800 están activas. Es decir, pueden votar y participar en los eventos porque están al día con sus alícuotas. Hubo dos motivos por los que no todos votaron: 1 porque no están empadronados con el Miduvi y 2 porque no estaban activas. Tenemos una comisión que irá a los hogares a ayudarles a los residentes a que se empadronen. Ellos harán los trámites por los vecinos que no tienen tiempo o no pueden hacerlo. En cuanto volver a activar a los grupos familiares, haremos un acercamiento con ellos para concienciarlos.

- ¿Es la integración de la comunidad el objetivo principal de su plan de trabajo?

- Nuestro lema es ‘Integración, seguridad y transparencia’. Es la primera palabra de nuestra propuesta.

- A más de las visitas a las casas, ¿qué otros planes tiene para unir a la comunidad?

- Actividades culturales, deportivas y sociales. Vivimos en la misma urbanización y por trabajos y deberes, muchos ni nos conocemos. Haremos eventos para que nuestros jóvenes se queden aquí, disfruten de su ciudadela y no se vayan a Samborondón y a otros puntos donde viven sus amigos. Nuestra principal iniciativa es esa, integrar, porque de ahí parte el resto de proyectos.

- ¿En cuanto a la transparencia, que es otro punto de su lema?

- Queremos que a los residentes ingresen a la página web de la urbanización y que vean todos los movimientos que realizamos. Mostrarles cada proyecto a ejecutarse y cómo lo haremos. Los residentes verán en qué se invierte su dinero. Uno de los compromisos del comité es no presentar alguna oferta para el interés personal.

- ¿Qué necesidades actuales tiene Puerto Azul, que debe suplir ya?

- Esta es una ciudadela municipal y tiene hermosos parques a los que el Cabildo les da mantenimiento, pero hay muchos otros que no han sido atendidos todavía.

- La congestión en los ingresos de Puerto Azul es algo que no termina...

- Aquí, por cada familia hay de dos a tres vehículos. Hay alrededor de 10 mil carros. Y el problema de congestión se genera en la puerta 3 de visitas, donde, a más de los visitantes como los hijos de residentes que vienen a ver a sus padres, ingresan los moradores que no pueden pasar por las puertas de condóminos porque no están al día con sus pagos. Tenemos pensado hablar con estos vecinos y hacer que se sensibilicen con la ciudadela.

- Finalmente, se afiliará Puerto Azul a la Federación de Urbanizaciones de Vía a la Costa.

- Sí, porque unidos estaremos mejor.

Fuente: Expreso