Detalles Publicado el Miércoles, 25 Septiembre 2019

El Municipio de Guayaquil, a través de la Dirección de Acción Social y Educación (DASE) y en convenio con la Fundación E.dúcate, realizó el sábado 21 de septiembre, desde las 09h00 hasta las12h00, en el LAB IN PLUS, en Puerto Santa Ana, la entrega de diplomas en la certificación "desarrollo de habilidades para el emprendimiento de Jóvenes IN".

Fueron 61 beneficiarios quienes recibieron la certificación del programa que los ha instruido con principios básicos de administración, marketing y finanzas, además de identificar las oportunidades en la creación de pequeños negocios, asistiendo a los jóvenes en la implementación de sus ideas.

Autoridades municipales y representantes de Fundación E.dúcate, junto a los jóvenes beneficiarios, fueron parte de este evento donde, además, se desarrolló una feria de exposición.

Jóvenes IN es un programa que prepara a los beneficiarios, fortaleciendo el conocimiento de los jóvenes para empezar su vida laboral con conocimientos técnicos de gran importancia para el emprendimiento y la vida profesional. Este evento resalta la iniciativa municipal que brinda oportunidades de superación y desarrollo para los jóvenes de Guayaquil. (AlcaldíadeGuayaquil)