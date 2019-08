Ante negativa del Ministerio del Interior

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 01 Agosto 2019

La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, hoy, jueves 1 de agosto, que la ciudad ha decidido implementar su propio plan para precautelar la seguridad de todos sus habitantes, con propios recursos, técnicos y humanos. Esto, ante la negativa de la ministra del Interior, María Paula Romo, a suscribir el convenio con el Municipio que daba paso al Plan Más Seguridad.

En el Salón de la Ciudad, donde convocó a personal de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil, CSCG, Cuerpo de Bomberos, Dirección de Agentes de Control Metropolitano, agentes de la Autoridad de Tránsito Municipal, de la Dirección de Justicia y Vigilancia, la alcaldesa Viteri anunció la implementación inmediata del plan.

Recordó que el Concejo Municipal en su sesión correspondiente a la aprobación del presupuesto anual, también aprobó la asignación de 8 millones de dólares para aportar al convenio más el personal y tecnología que posee el Cabildo. Relató que las conversaciones con el Gobierno avanzaron hasta el día anterior cuando se debía firmar el convenio, el 25 de julio, y fue el momento en que el Ministerio del Interior, obligado por la Constitución a velar por la seguridad de la ciudadanía, dio marcha atrás evitando su suscripción, y con ello, desguarneciendo a la ciudad y sus habitantes ante la escalada delictiva.

"El día anterior al 25 de julio, el Ministerio del Interior, mandó un nuevo convenio desconociendo todo lo acordado por todas las autoridades de esta mesa; jugando con Guayaquil y jugando con la seguridad de cada uno de los ciudadanos en esta ciudad. Esa es la verdad de porqué no se firmó el convenio el 25 de julio", ha revelado.

También mencionó que las conversaciones se retomaron hace 24 horas diciendo que (el gobierno) estaban de acuerdo con el convenio inicial, 'pero, ¡Oh sorpresa! Con mala fe, con absoluta mala fe y queriendo que Guayaquil caiga en una trampa, con un mensaje escrito de la Ministra del Interior, nos decía que estaba lista para firmar para que Guayaquil, el Municipio se haga cargo de la seguridad integral de la ciudad, competencia que es constitucionalmente exclusiva del estado y, adicionalmente, señaló, que iba a evaluar cada tres meses el resultado de ese convenio'.

Acotó que el control delictivo que contemplaba el convenio se debía desarrollar por fases, pues en la función pública no se puede comprar ocho millones de dólares en equipamiento de un día para otro. "Ahora somos nosotros, los guayaquileños, los que le ponemos tiempo a ella. Con Guayaquil no se juega. En Guayaquil siempre estamos juntos, sobre todo, en momentos como estos. Guayaquil es una ciudad fuerte, pero cuando se le pone una trampa sabe reconocerla. No vamos a caer en la trampa de la Ministra del Interior".

Plan de urgencia y disuasión

Denominado como Plan de Urgencia y Disuasión, la respuesta municipal contempla la participación de todos los recursos técnicos, tecnológicos, humanos y de equipos que dispone. Esto incluye al Cuerpo de Bomberos, Agentes Metropolitanos de Élite, Agentes de la Autoridad de Tránsito Municipal, de la Dirección de Justicia y Vigilancia, de la Corporación de Seguridad Ciudadana de Guayaquil, CSCG.

Esto significa 47 cuarteles, 120 unidades, 25 ambulancias, 1.350 personas, dentro del Cuerpo de Bomberos, todos ellos comunicados permanentemente vía radio y todas las unidades con GPS. En la Dirección de Agentes de Control Metropolitano existen 583 personas, las cuales tendrán cámaras personales, una vez que ya se ha dispuesto su compra, para estar monitoreados por la CSCG, cuentan además con 34 camionetas y 20 motos, todos con GPS. La ATM, 800 agentes, todos con cámaras personales y con GPS, 72 patrullas, 95 motos y 40 motonetas. Aseo Cantonal, con 35 camionetas, 100 personas y con GPS. Justicia y Vigilancia, 15 camionetas con GPS y 80 delegados.

"Todos, ahora, vamos a estar conectados con la Corporación de Seguridad Ciudadana a través del monitoreo, eficiente y permanente, que se ha hecho constantemente. Como ciudad, no solamente nos vamos a integrar para poder responder urgencias que se den en todo sentido, sino que todos, como ciudadanos, tenemos la facultad para aprehender en delito fragrante, retener a una persona hasta llamar a la Policía Nacional para que suba el proceso respectivo", ha exhortado.

A esto, anunció, se sumarán 80 nuevas camionetas que se adquirirán y que van a recorrer, con sirena y con todo el aparataje de comunicación, la ciudad de Guayaquil. Se van a sumar a las que se tienen para que la delincuencia sepa que la ciudad cuenta con un sistema permanente de vigilancia y se disuada del cometimiento criminal.

"Eso disuade, eso hace que los delincuentes no asalten locales comerciales, que los delincuentes se vayan a otro lado y, ojalá, fuera del Ecuador. Nuestro contingente íntegro, en tecnología, vehículos y personas estará para disuadir y atender a los llamados de urgencias, que pronto aumentarán", ha apuntado.

Reiteró que el plan se implementará por fases, las cuales se irán informando en su momento, así como la asignación de un número telefónico más sencillo para llamar a urgencias; también informó que los 8 millones de dólares se utilizarán en la adquisición de equipos y material de seguridad, como la central telefónica, cámaras con parlantes, para colocarlas fuera de las instituciones educativas. Se adquirirán también 25 ambulancias más para los bomberos.

"Todo este equipo del Municipio de Guayaquil va a ser respaldado por esta mesa de concejales y por la Alcaldesa de la ciudad", arengó, antes de anunciar una nueva aplicación para los móviles que permitirá una comunicación directa con la CSCG con un GPS referencial que permitirá su ubicación inmediata para el auxilio respectivo.

Finalmente hizo un llamado a la empresa privada para recuperar la seguridad en los parques de la ciudad. "Espero que la empresa privada, a quien también demando su parte, con equipos y recursos, pueda coordinar con nosotros la seguridad y el mantenimiento de los parques de nuestra ciudad".

"El Ecuador exige seguridad y se lo exige directamente a la Ministra del Interior", enfatizó.