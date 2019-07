1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 100% (2 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 30 Julio 2019

La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, dio una semana de plazo al Gobierno para que acepte colaborar con el municipio en el combate a la delincuencia.

Durante la inauguración de la planta de agua potable en Puná, dijo que las políticas del Ejecutivo no han funcionado en el intento por reducir los índices de violencia en el puerto principal.

"Si en esta semana no se concretan yo saldré a decirle a los guayaquileños el por qué no se concreta el convenio. Ellos quieren sus reglas, sus reglas no han funcionado", dijo.

Aunque dijo que es primordial concretar un acuerdo con el Ejecutivo dentro del plan Más Seguridad, reformar el Código Orgánico Integral Penal (COIP) es vital para cualquier intento por combatir la delincuencia y que sin eso nada funcionaría.

"Sin ley no hay seguridad. La Ley penal de este país es un saco roto", dijo.