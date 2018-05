Nuevo aeropuerto y 'Nueva Ciudad' no es con la plata de Guayaquil

A propósito de unas declaraciones atribuidas al prefecto del Guayas, Jimmy Jairala, en el sentido de que las grandes obras en Guayaquil son descartables, en referencia al proyectado nuevo aeropuerto del Daular, el alcalde Guayaquil, Jaime Nebot, manifestó que mientras una opinión no sea ofensiva merece respeto, aunque uno no la comparta. Explicó que el actual aeropuerto José Joaquín de Olmedo saldrá cuando ya no pueda brindar su servicio de manera física y técnica a la ciudad de Guayaquil. Llegado el momento cuando sobrepase el límite de su meta de pasajeros el aeropuerto dejará de operar, se estima que podría ser en el 2025, 2026, y el día que eso suceda tendremos que estar listo para construir "La Nueva Ciudad", en los terrenos del aeropuerto hoy existente. "Eso de que hay que priorizar las obras, que hay que dar primero agua y luego aeropuerto, es verdad, pero hay que acotar lo siguiente: "Se prioriza cuando hay que escoger entre lo uno y lo otro, cuando hay plata solo para lo uno, entonces, ahí lo más importante es el agua, el alcantarillado. Pero este no es el caso: el aeropuerto y la Nueva Ciudad no se hacen con plata de la ciudad se hace con inversión nacional y extranjera, que no afecta el flujo para el agua, el pavimento y alcantarillado...". (Radio Cristal)