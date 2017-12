1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 27 Diciembre 2017

Credibilidad. Ya son 17 años administrando Guayaquil, y el alcalde de la urbe porteña registra niveles de credibilidad y gestión sin precedentes, que son la envidia de cualquier político. Jaime Nebot, cierra el año 2017 con un 83 % de credibilidad y 89 % de aceptación de su gestión, según encuestas.

Consultado de cuál es la fórmula para mantener esos niveles de reconocimiento ciudadano, a lo que el burgomaestre respondió: "La fórmula es servir al pueblo, y al pueblo se lo sirve con obras y no con palabras; con compromisos cumplidos, no con promesas falsas; construyendo, no destruyendo".

Nebot recordó lo que decía el escritor español (Manuel) Zorrilla, acerca de la vanidad: "No me convencerá el pueblo de que soy grande, cuando yo sé que mis obras son pequeñas". Porque si algo afecta al ser humano, especialmente al político, son tres cosas: el odio, que yo no tengo; la vanidad, que tampoco tengo; y el miedo que jamás he tenido".

Dijo sentirse agradecido por la opinión de la gente, pero las cosas se miden por sus efectos, por sus resultados, el pueblo de Guayaquil que hace mucho rato que sabe que la función administrativa y cívica es lo que constituye la alcaldía, no la función política entendida electoralista, partidista o peor como politiquería. (Radio Atalaya)