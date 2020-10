Nebot: esta es una obra contra el centralismo

Detalles Publicado el Lunes, 19 Octubre 2020

La bendición de la obra estuvo a cargo del monseñor Luis Cabrera, arzobispo de Guayaquil, y contó con la presencia de los alcaldes Cynthia Viteri de Guayaquil, Wilson Cañizares de Daule, así como de los mentalizadores de la obra los exalcaldes Jaime Nebot y Pedro Salazar.

"Derribar muros y construir puentes. Los muros nos separan y enfrentan. Los puentes nos acercan y unen", fueron las palabras iniciales de monseñor ante de celebrar la bendición de la obra.

El puente estará abierto al tránsito a partir de las 13:00 de hoy.

La nueva obra de vialidad está concebida para mejorar el flujo vehicular entre los dos cantones, beneficiará a los habitantes de más de 95 urbanizaciones afincadas en el cantón Daule. Se estima que en el 2020 transiten al menos 21.000 vehículos al día y para el 2040 alrededor de 40.000 automotores.

El exalcalde Jaime Nebot, presidente del Comité del Bicentenario de Guayaquil, recordó que en el gobierno anterior se dijo que los alcaldes no teníamos competencia para construir puentes, y se construyó. Se nos dijo que los municipios no iban tener nunca el dinero para hacer obras de esta envergadura, pero sí se tuvieron esos fondos.

Estamos inaugurando una obra que se hizo contra el centralismo, apostilló Nebot.

Mencionó que las ciudades de Guayaquil y Daule, al igual que en el resto del país, son un proceso inacabado de progreso, eso es lo que debemos ser. Ahora con este nuevo puente inaugurado hoy no se acaba el problema, "hay que hacer más puentes porque las ciudades van a seguir creciendo".

Esta obra, este momento, no marca un final, marca un principio, refirió el exalcalde. Este principio -dijo- que debió fluir y que no fluye. "tenemos que destapar la cañería para que fluya. El tapón de la cañería se llama centralismo. Eso tiene que acabar aquí. Y que no nos vengan a mal a interpretar de que aquí hablamos de desunir al Ecuador o regionalismo, todo lo contrario".

"La verdadera unidad del Ecuador es respetar la diversidad, respetar a lo demás, es es la unidad del Ecuador. Lo que destruye la unidad de los países es no respetar los poderes locales y regionales", sentenció.

Wilson Cañizares, alcalde de Daule, manifestó que con esta nueva obra se vive un ambiente de solemnidad, unidad y de futuro entre ambas ciudades. Se tiene previsto en el plazo de 10 a 20 años duplicar el flujo de vehículos que transitarán por el puente. Dijo que en Navidad engalanarán el puente con apliques alusivos a la fecha para fomentar el turismo.