Detalles Publicado el Martes, 23 Junio 2020

El exministro Luis Sarrazín, al comentar la tesitura sanitaria, destacó la organización de Guayaquil para salir de la crisis de salud causada por la causados por la pandemia del coronavirus. Las acciones tomadas por el Municipio de la ciudad y el Comité Especial de Emergencia por coronavirus en Guayaquil se hace evidentes y los resultados son positivos y seguros.

Ante la pregunta si Guayaquil está listo para pasar al semáforo en verde, Sarrazín manifestó que "en ese criterio el ministro está completamente equivocado, no sabe nada de lo que pasa en Guayaquil. Para nosotros ese criterio no cuenta. Seguimos una política de atención, cuidados, supervisión, vigilancia estrictas. No se trata de una competencia de amarillo, rojo o verde...". (jtr)

Fuente: Video/Ecuavisa