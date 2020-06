Expreso de Guayaquil

Domingo, 07 Junio 2020

Cynthia Viteri recibió a Expreso, en la oficina de su casa. Lo hace después de que este rotativo diera a conocer que la obra de más de tres millones de dólares realizada en la exmaternidad podría elevarse a ocho millones al decidir el Municipio expropiar el edificio.

Aprovecha, por supuesto, para responder sobre temas como las ciclovías, la agenda de obras, el giro de timón a las celebraciones del Bicentenario, los planes en Cerro Blanco y, entre otros, su relación con el Gobierno central.

- Aterricemos a la emergencia. Se concretó un convenio con el Ministerio de Salud para que maneje el ahora Hospital Bicentenario. ¿En qué quedó?

Se realizaron dos convenios y un adéndum. El primero determinaba cuáles eran los cambios que la maternidad, abandonada cuatro años, debería tener para poder funcionar. Todo lo pagó el Municipio. En la primera fase, ellos debían poner médicos; los pusieron. Pero las veces que acudí no estaba siendo utilizado como se acordó. (...) Yo creo que no tenían los recursos. Decidimos entonces que el Municipio recuperaba su instalación e inversión y la convertiría en un hospital. Con el nuevo acuerdo, atendemos nosotros y enviamos a los pacientes UCI a hospitales del Ministerio de Salud.

- ¿Por qué se reorientó el plan de préstamo a expropiación?

Durante un año tenemos el uso en comodato a cero costos. Al cumplirse ese lapso, hay varias opciones: restablecer el comodato, ir a arrendamiento, expropiar, llegar a un acuerdo con Bolívar Rosero (el propietario) de compraventa, realizar una permuta (intercambio de un bien municipal) o la donación.

- Pero la expropiación está en marcha, ¿por qué la inició y no mantuvo el comodato entonces?

Está vigente porque es necesario notificar al propietario. Es un proceso muy largo. (...) Tenemos un año para pensar qué nos conviene.

- O sea, ¿se puede retroceder la expropiación iniciada?

Es una posibilidad, se abre el trámite para analizarlo.

- En resumen, ¿dice usted que empezó la expropiación aunque no expropiar es una posibilidad no descartada?

No. Sí lo voy a expropiar. Empecé la expropiación porque el Hospital Bicentenario es nuestro. Es nuestro y no hay forma de volver atrás. El comodato nos permite tener un año gratis para decidir cuál es la forma en que el hospital será nuestro.

- ¿Cómo funcionará?

Enviamos a la mitad de los 182 médicos del Centro de Convenciones al hospital. No contratamos a más. Todos tienen contratos de 3 meses. Algunos de ellos se quedarán. Será el Hospital del Día más grande de Guayaquil, con todo lo necesario para atender patologías, desintoxicación de drogas, enfermedades de transmisión sexual, fisioterapia, atención a niños quemados o con labios leporinos... En enero estará listo. También está la opción de encargar parte de los servicios a servidores de la salud, como Aprofe. Aspiro a poder atender allí a mujeres embarazadas y personas con depresión, bullying, anorexia y bulimia. Todo será gratuito.

- ¿Y a Guayaquil cuánto le costará, alcaldesa?

Tendríamos que ver con cuántas personas nos quedamos y ver qué otros servicios ponemos. Elegiré lo que represente mayor eficiencia a menor costo. La Dirección de Salud realiza una proyección.

- Tiene un discurso que apunta a muchas acciones, pero todo está en análisis, incluso el presupuesto. ¿Antes de ofrecer esta obra no realizó un planificación?

En emergencia de COVID-19 nadie podía esperar ese proceso. Si no, tampoco habríamos adecuado el Centro de Convenciones.

- ¿Esa obra entra en el presupuesto de la emergencia?

Sí. Son $ 35 millones reservados para la emergencia. Hemos dejado tres meses de hacer obras por esto. Y hay obras y eventos que no se cumplirán este año.

- ¿Como cuáles?

Había agenda por las celebraciones de julio, octubre y diciembre. Inauguración de obras símbolo de la independencia... Ya no. Tuvimos que escoger entre un monumento y un hospital. Obras como los pasos peatonales y las soluciones viales en vía a la costa no se van a hacer este año, tampoco parques, porque nadie se puede reunir, ni nada de eventos públicos. ¿Qué no cambia? No se toca presupuesto de agua potable y alcantarillado, ni el de obra pública popular: pavimentación, aceras y bordillos, bacheo... Todo lo que se queda archivado pasa a 2021. Vivir y comer es lo fundamental ahora.

- ¿Qué queda entonces para las celebraciones del Bicentenario?

Este año recordamos la libertad de hace 200 años y coincidencialmente el renacimiento de la vida. Preparamos un memorial, cerca de Las Peñas, para recordar a todos los que murieron en Guayaquil.

- Usted tiene competencias específicas. Hay observaciones de expertos en ordenamiento que critican el enfoque de su gestión en lo social.

Habría que preguntarles a esos dos millones de ciudadanos a los que les está yendo bien por tener salud, alimentos y hasta planes para préstamos... Entre la vida y lo que digan los expertos, escojo la vida. (...) La ciudad la hacemos las personas, no solo las obras.

- Aun así, hay prioridades que demandan otros ciudadanos, alcaldesa, como las ciclovías.

A todos los atiendo. Tenemos un plan de 100 kilómetros de ciclovías conexas. Todo cambió en los planes municipales.

- Otra preocupación es la construcción de un túnel planificada en Cerro Blanco por la Autoridad Aeroportuaria. ¿Se toca o no esa zona protegida?

Todavía no. Mientras yo no estudie la propuesta, nadie toca Cerro Blanco. Así de sencillo. Podemos tener alternativas. Las estoy buscando. Una cosa es lo que declare Nicolás Romero y otra lo que diga yo, que soy quien toma las decisiones.

- Con todo lo registrado en la emergencia, incluido el episodio del aeropuerto (cuando cerró la pista con camionetas), parece que no han terminado las diferencias con el Gobierno...

Empecé a hablar con muchas personas y una cosa era lo que decían y otra lo que veía en la práctica. Faltaban a las reuniones por egos y cosas personales. Aprendí a hablar con personas adultas, a no dispersar la comunicación. Hablo ahora con la adulta del grupo, María Paula Romo, que es la directora del COE nacional.