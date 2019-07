1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 80% (1 Vote)

Detalles Publicado el Miércoles, 31 Julio 2019

Hasta el próximo lunes, 5 de agosto, tiene de plazo para que el Ministerio del Interior y el Gobierno Nacional se pronuncien si aceptan o no la ayuda del Municipio de Guayaquil en materia de seguridad ciudadana. Así lo dio a conocer la alcaldesa de la ciudad, Cynthia Viteri, en la cadena radial semanal de rendición de cuentas, cuya matriz la ofició Radio Aguila, desde la Fragua de Vulcano en la Plaza de la Administración, en pleno centro de Guayaquil.

Aclaró que la ciudadanía requiere de un servicio de seguridad rápido, eficiente y seguro, y eso es lo que se le ha planteado al Gobierno. Lo que propone el Ministerio no ha funcionado.

"Las cartas sobre la mesa", manifestó Viteri. "Le hemos ofrecido tecnología, personal humano, mayor tiempo de reacción, carros con GPS, atrapar con mayor rapidez a los delincuentes. Ellos han dicho no, queremos seguir haciéndolo como lo hemos hecho hasta ahora. Eso no funciona. Guayaquil no participará en esos términos".

Y reiteró que "Guayaquil no prestará sus bienes, recursos y el personal para un proyecto destinado al fracaso".

"El lunes, es el último día para aceptar la colaboración eficiente de Guayaquil o querer haciendo lo mismo en materia de seguridad", sentenció. (I-jt)