Detalles Publicado el Jueves, 09 Mayo 2019

Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), informó este jueves en entrevista con Canal Uno/Sonorama, que 689 mil dólares fueron reportados como aporte propio de Alianza PAIS y no hubo una auditoría de dónde sacaron esos recursos.

Pita asegura que el Poder Electoral presidido por Juan Pablo Pozo no investigó la licitud de esos recursos.

Expuso que de acuerdo con la norma, las organizaciones políticas tienen hasta 5 años para guardar información. "Estamos en el tiempo para pedir esa información".

"La gran mayoría de involucrados ya no están en funciones, la norma electoral no establece sanciones drásticas. 1 año de pérdida de derechos políticos y una multa de 10 SBU a quienes no presentan las cuentas de campañas electorales. ¿Ridículo verdad?", señala el vicepresidente del CNE.

A su juicio, la coyuntura actual es una oportunidad para que Fiscalía y Contraloría trabajen junto a la Función Electoral, evitando que casos como el denominado Arroz Verde 502 vuelvan a ocurrir en el país.

"Se negociaron compromisos, se buscaron aliados. Las empresas que aportaron a la campaña de AP en 2013 lo que hicieron fue comprar derechos, concedidos por un gobierno que empezaba a vender espacios de poder y concesión", enfatizó.