Detalles Publicado el Jueves, 09 Mayo 2019

Ronny Aleaga, asambleísta correísta, en su derecho a la réplica por declaraciones del consejero presidencial Santiago Cuesta por haberse referido a un supuesto historial delictivo de él y de su padre, dijo que "Cuesta miente, y miente muchísimo". Mencionó que su padre ha presentado una denuncia en la Fiscalía en contra de Cuesta.

Refirió que Cuesta solo tiene argumentos para tratar de descalificarlo, tras haber denunciado las cuentas off shore (Inapapers) del entorno del presidente Lenín Moreno.

"Cuesta se refirió a mí como evasor tributario, como delincuente, y las cosas no son así. Evasor tributario no. Si en algún momento, como todo emprendedor uno ha tenido dificultades para el pago de los impuestos igual le cobran la multa. No como Conto Patiño que se acoge a la remisión de impuestos y deja de pagar 500.000 dólares". (I-jt)

Fuente: Video/Ecuavisa