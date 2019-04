1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 11 Abril 2019

El canciller de la República, José Valencia, en una entrevista otorgada este jueves para medios públicos, recordó que desde hace meses se estaba registrando una permanente tensión en la embajada de Ecuador en Londres por el huésped Julian Assange, quien tenía una actitud descortés e incluso amenazante contra el Estado ecuatoriano y eso configuró la acción soberana de retirarle el asilo.

Valencia asegura que los derechos de Assange están protegidos y no hay riesgos de que sean violentados, ya que Ecuador obtuvo garantías con Gran Bretaña para que no sea extraditado a un país con pena de muerte o donde pueda sufrir torturas, pero eso no lo excluye de comparecer ante la justicia. "Reino Unido no extradita a países en donde se ponga en peligro la vida de los enjuiciados".

Ecuador tuvo a Assange a lo largo de casi 7 años en donde se sufrió una serie de problemas y quebrantamientos de los convenios internacionales sobre el asilo diplomático, interferencia en asuntos internos y pese a ello Ecuador ha respetado la privacidad de Assange, y ofreció los exámenes médicos periódicos establecidos para garantizar su salud; sin embargo, pudo sufrir una posible afectación en su salud por la condición de encierro durante tantos años.

En cuanto al impacto de la decisión, el canciller expresó que Ecuador actúa por principios y cree que será entendido por la comunidad internacional, "ellos saben que actuamos apegados a derecho pero era insostenible la agresividad de Julian Assange".

Sobre la naturalización de Assange, Valencia dijo que los elementos evidencian irregularidades en la otorgación de la nacionalidad y por eso se tomó la decisión desde la Cancillería dejarla sin efecto.

Reconoció la existencia de amenazas contra sedes diplomáticas de Ecuador en el mundo, en particular en la de España, y dijo que desde el Gobierno se han contactado con los Estados para que brinden la protección adecuada a los funcionarios ecuatorianos de los consulados, a fin de que no sufran afectación alguna, así como las estructuras físicas de las embajadas sean protegidas de actos vandálicos. (PMB)