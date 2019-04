1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Jueves, 11 Abril 2019

Christian Cruz, consejero virtual de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), aseguró este jueves en entrevista con Telerama, que la lucha contra la corrupción será contundente.

Asimismo, promete elegir a autoridades probas e independientes.

Sobre las propuestas de eliminar el Cppcs, señaló que respeta su opinión, pero considera que el presidente del transitorio, Julio César Trujillo, debió pensar esta propuesta antes de aceptar ser parte del organismo.

"Quieren matar al no nacido. El concepto del consejo es fantástico, el hecho de que no hay funcionado, no quiere decir que este organismo tan importante debe desaparecer", señaló.

Cruz considera que el Cppcs es parte fundamental de la democracia.

Esperando resultados

Explicó que aún se está esperando el resultado final del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Aplaudió la actitud de los ecuatorianos, quienes votaron "a favor del Cppcs".