Rodrigo Collaguazo, dirigente gremio

Detalles Publicado el Martes, 09 Abril 2019

Rodrigo Collaguazo, presidente de la Coordinadora de Movimientos Sociales, desde su particular óptica minimiza el triunfo del Partido Social Cristiano (PSC), y dice que "se ha pretendido -en el análisis de los resultados electorales- sostener que el PSC es quien ha arrasado en las elecciones, lo cual es falso, es mentira". Refiere que el PSc no tiene las 8 Prefecturas, apenas tiene tres como PSC, y el resto es con alianzas. En la provincia de Los Ríos la Prefectura está en veremos. "No existe que haya un partido que haya arrasado".

Sin embargo, el dirigente gremial dice que hay que impulsar una gran alianza de izquierda y centroizquierda, tanto social y política, de cara a las elecciones presidenciales del 2021. (Ecuavisa)