Detalles Publicado el Jueves, 07 Febrero 2019

"Nos han comparado con los taxistas, con los productores de papa, diciendo que queremos subsidios. No, no estamos pidiendo una protección indefinida, solo que la industria audiovisual nacional inicial tenga más años de protección para que el libre mercado no la mate. Así se pronunció Mariana Andrade, de la Corporación de Productores Audiovisuales.

Según Andrade, el sector audiovisual sin protección se pondrían en riesgo 9.400 puesto de trabajo. (Ecuavisa)