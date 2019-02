1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 06 Febrero 2019

Sonia Zurita, académica, a propósito de las tasas de interés de las tarjetas de crédito, explicó que la Resolución 310 de la Junta Bancaria, vigente desde el 1 de febrero del 2017, la fecha máxima de pago era la que indicaba el inicio del periodo de cobro del interés, con la nueva resolución que se aprobó el 30 de noviembre del 2018, este cálculo del interés se daría a partir del día que se realizó el consumo.

Esto quiere decir que si el tarjetahabiente, en la fecha máxima de pago,, no paga todo el consumo, sea que pague el valor mínimo, o sea que haga un pago superior, los intereses corren desde el día del consumo.

Pero lo que más le llama la atención a Zurita es el cobro de la tasa de interés de mora, dado que un consumidor no cancela todo el valor en la fecha máxima de pago va atener que pagar un interés de mora. Antes de los cambios, un usuario pagaba el mínimo y no caía en incumplimientos, pero ahora pagando el mínimo, no he cumplido el pago completo, estaría generando un interés de mora, un recargo financiero más para el usuario de tarjeta. (Ecuavisa)