Detalles Publicado el Miércoles, 06 Febrero 2019

Fernando Villavicencio, periodista investigador, al comentar el caso Odebrecht, manifestó que la "mafia Glas-Correa" controla no solo la justicia sino el Ejecutivo. Mencionó que Alexis Mera, ex secretario Jurídico de la Presidencia en el gobierno de Rafael Correa, tiene piezas claves en el sector público, principalmente en las áreas básicas.

Para Villavicencio la justicia está tomada por el correísmo, así no es posible cambiar este país, solo una comisión internacional, con la presencia de Naciones unidas, reeditando el caso de Guatemala, podemos acabar con la corrupción y la impunidad; los que no quieren esta comisión, incluso hay gente de la propia Comisión Anticorrupción que no quiere, son aquellos que tiene rabo de paja". (Ecuavisa)