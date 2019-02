Enrique Herrería, juez de la CC

Detalles Publicado el Miércoles, 06 Febrero 2019

Enrique Herrería, juez de la Corte Constitucional, garantiza un trabajo con probidad junto al resto de los magistrados para cumplir las expectativas de los ciudadanos. Este miércoles definen la hoja de ruta para celeridad a las causas represadas y ofrecer una resolución justa e imparcial sin costo alguno, dijo.

A su juicio, será necesario hacer una revisión administrativa, ya que hay áreas con números exagerados de personal, para ello evaluarán los cargos de libre nombramiento y remoción. "El que no haya cometido infracciones, se quedará".

Sobre las causas, Herrería informó que las resolverán de manera cronológica, pero no significará que no puedan dar paso a las de carácter urgente. En cuanto a los jueces que puedan incursos en casos de corrupción, dijo que no se blindará a nadie y serán denunciados públicamente ante la Fiscalía. (PMB)