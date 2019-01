1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 07 Enero 2019

El candidato por Centro Democrático para la Alcaldía de Durán, Luis Chonillo, conversó en Telerama sobre sus propuestas para el cantón.

A su juicio, Durán está muy abandonado a consecuencia de la mala administración de los últimos 20 años.

Lamenta que la ciudad no tenga un planificación urbanística. “Durán no solo necesita agua potable, la ciudad no tiene alcantarillado, hay muchas tierras sin legalizar, hemos ido creciendo sin planificación y por eso merecemos soluciones definitivas”.

Para Chonillo, con una buena administración se puede conseguir capital privado y una alianza pública y privada para lograr los beneficios que requieren.

Después de esto, el candidato propone hacer un malecón para la ciudad.