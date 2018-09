1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 100% (1 Vote)

Detalles Publicado el Miércoles, 05 Septiembre 2018

El asambleísta del movimiento Alianza Tsáchila, Ángel Gende, aseguró este miércoles que las denuncias sobre la compra de los helicópteros Dhruv si conllevó al asesinato del general Gabela y así se plasmará en la resolución que la levantará la comisión especial que investiga el caso en la Asamblea Nacional, tras determinar que las observaciones y anomalías no fueron tomadas en cuenta por la Fiscalía ni por el Comité interinstitucional.

Al no existir una investigación por parte de la Fiscalía, el Comité no hizo nada y, por el contrario, presentó un segundo informe sin firma de responsabilidad donde se dice que el asesinato fue por delincuencia común, mientras que el original -en donde está la firma del perito Roberto Meza- se afirma que fue delincuencia organizada. En tanto, existió una "mutilación organizada" del informe por lo que deberán ser investigados todos los miembros del Comité y responder además que pasó con el tercer informe que no aparece, pese a existir un acta de recibido.

"Vamos a dar a conocer la información caiga quien caiga, porque es inaceptable que el Gobierno haya permitido algo de este tipo", dijo al informar que esto se dará luego de la reconstrucción del tercer informe -algo que también será resuelto mediante resolución- a fin de que el perito procede a hacerlo y a partir de allí se determinen los responsables. (PMB)