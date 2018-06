1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Publicado el Jueves, 28 Junio 2018

El expresidente Lucio Gutiérrez, al referirse a las mayorías móviles en la Asamblea Nacional, reconoció que estas siempre van a existir en la política ecuatoriana, mientras no se consolide aún más la democracia, mientras no haya pocos partidos sólidos y firmes, y no tengan resultados exitosos al momento de gobernar.

Según Gutiérrez, un presidente debe gobernar de manera técnica y no ideológica para favorecer a la izquierda o la derecha. Además, puntualizó -a manera de moraleja- "que es muy fácil criticar desde los graderíos, mientras que en la cancha los jugadores, con errores y aciertos, hace su mejor esfuerzo". (Ecuavisa)