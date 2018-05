1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 29 Mayo 2018

El legislador y presidente de la Comisión de Régimen Económico y Tributario de la Asamblea, Pabel Muñoz, considera que es a su comisión que le corresponde evaluar la Ley de Fomento Productivo, la cual debe ser leída bien debido a que tiene dos características: los artículos que se explican por sí mismos y la letra chica que modifica cuerpos legales ya existentes que deben analizarse detenidamente.

Para Muñoz es preocupante que el Gobierno no haya posicionado el sentido estratégicode desarrollo que tiene para el país en los próximos años. "La ciudadanía no tiene con claridad qué rumbo tomará el país", dijo al afirmar que éste ha sido un "gran error".

Además, considera como otro error asumir el dogma del déficit fiscal a cero debido a que eso se podría traducir en "no carreteras, no escuelas, no hidroeléctricas, hospitales, entre otros". "Si se quiere controlar el déficit fiscal, los indicadores ya deben dar cuenta de que se quiere regular el gasto y eso no ha sucedido", manifestó.

A su juicio, no se ve una ley con grandes elementos positivos porque ya los incentivos existían y en tanto lo único bueno sería aparejar estos incentivos con metas u objetivos de desarrollo, como la generación de empleo. (PMB)