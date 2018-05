1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Domingo, 27 Mayo 2018

¿Venezuela tiene salida?. La asambleísta social cristiana, Paola Vintimilla y el periodista, Jorge Ortiz, aseguraron que la nación hermana se enfrentó a una elección ilegítima, en donde ganó la oposición venezolana en su llamado a la abstención y que fue acatado por el pueblo en contra la crisis que se vive, declaración que fue contrariada por el legislador del bloque Revolución Ciudadana, Juan Cárdenas, quien -en el programa Políticamente Correcto- discrepó con los panelistas al afirmar que en Venezuela impera una democracia.

Ante lo que para Vintimilla es un gobierno ilegítimo y que ha llevado al pueblo a una grave crisis humanitaria, la solución es un apoyo internacional más fuerte y directo de todos los gobiernos, incluido el ecuatoriano. No obstante, Cárdenas no cree que la diferencia de 4 millones de votos sea razonable para impugnar o deslegitimar un proceso en el que participó el pueblo venezolano, lo que llevó a que Ortiz respondiera con que "no puede ser legítima una elección en la que se violentaron absolutamente todos los procedimientos", lo que lleva a que las últimas elecciones no valgan "absolutamente nada y eso lo ha dicho la comunidad internacional".

La legisladora social cristiana ve necesaria la aplicación de la Doctrina Roldós, en donde se menciona que se puede interferir en la soberanía de otros países cuando se violan los derechos humanos, "su defensa es una acción internacional y no viola el principio de no intervención", mientras que el periodista y también analista internacional (Ortiz) citó la Doctrina del expresidente venezolano Rómulo Betancourt que plantea que los países de América Latina defiendan la democracia, legitimidad y transparencia de los procesos electorales aislando a aquellos países que rompan el sistema democrático, algo en lo que se mostró en contra el correísta Cárdenas al exhortar a la comunidad internacional a respetar la decisión del pueblo venezolano y dejar el "acoso y bloqueo criminal contra Venezuela.

Posición del Gobierno ecuatoriano

Sobre la postura del Gobierno ecuatoriano, Ortiz cree que la política internacional del presidente Lenín Moreno es uno de sus puntos flacos más evidentes y espera que el momento en el cual sea desplazada la canciller María Fernanda Espinosa, el mandatario ponga al frente a alguien que entienda las relaciones del poder mundial y dé una política eficiente y efectiva. Por su parte, Cárdenas espera que el comunicado del presidente Moreno no vaya más allá de cumplir a raja tabla la decisión del imperio.

El legislador correísta asegura que la migración no es un indicador que puede considerarse de exclusiva responsabilidad del Gobierno venezolano y en tanto pide que se deje a Venezuela arreglar su situación sin el asedio internacional. Sin embargo, Vintimilla considera que es responsabilidad de los pueblos y del Ecuador defender a los venezolanos, "no puedo creer como alguien puede defender lo indefendible", dijo al referirse a su colega parlamentario.

Ortiz, por su parte, defendió el planteamiento de la asambleísta de "socorrer al pueblo venezolano y pidió la aplicación de la Doctrina Roldós y Betancourt como muestra de solidaridad porque "el pueblo de Venezuela no es solo oprimido y reprimido, sino condenado al hambre, a la enfermedad y desesperanza". Ecuador debe recibir a las personas que salen de ese país", sentenció.

Elecciones en Colombia

Por último, los panelistas hablaron sobre los resultados en las elecciones colombianas, mientras que Paola Vintimilla y Jorge Ortiz apostaron por la victoria de Iván Duque, Juan Cárdenas lo hizo por la de Gustavo Petro, a fin de que Colombia tenga por "primera vez un gobierno de izquierda, que le permitirá abrirse a un escenario mucho más factible en donde las fuerzas violentas y escondidas detrás de Álvaro Uribe puedan desmantelarse".

No obstante, Ortiz piensa que existe una alta resistencia a Petro porque lo vinculan con el chavismo y el riesgo de que él sea otro Hugo Chávez que destruya la institucionalidad de un país y condene al hambre a su gente hace que se aleje de la victoria. Por su parte, Vintimilla manifestó que, sea quien sea que gane en Colombia, se debe tener claro el fortalecimiento de la frontera norte tanto económica como socialmente. "Tenemos que fortalecer la parte productiva, económica y social de la frontera para evitar que cualquier proceso que ocurra en Colombia nos afecte como país, sentenció. (PMB)