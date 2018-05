1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 22 Mayo 2018

Ana Galarza, asambleísta del movimiento Creo por la provincia de Tungurahua, al comentar el crimen de un taxista en la ciudad de Ambato a manos de un extranjero, dijo que el Ministerio del Interior y la Unidad de Control Migratorio son los encargados de aplicar la Ley de Movilidad, y en esa norma están los requisitos que deben cumplir los extranjeros para permanecer en el país.

"Nosotros queremos que las autoridades den cumplimiento a esa ley, en concordancia con lo que establece la Constitución tanto para nacionales como para extranjeros que se encuentren en territorio ecuatoriano".

Según la legisladora, no se está cumpli8endo esa ley, porque pasaron algunos días y no se sabía el país de procedencia del asesino del taxista. "Yo no quiero decir que todos los extranjeros estén ligados a la delincuencia...". (Ecuavisa)