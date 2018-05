1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 15 Mayo 2018

Guillermo Rueda era director provincial del Consejo de la Judicatura en Imbabura y fue destituido bajo la figura de error inexcusable que se aplica a jueces, pese a que su cargo era administrativo. Se habló de negligencia de su parte en la función 18 meses después de haber renunciado al cargo, mismo que había encargado a Marcelo Rivadeneira.

Asegura que no cometió ningún delito en el encargo de sus funciones y aún así le iniciaron un proceso en contra como personal administrativo, para finalmente ser juzgado como si fuese un juez. Lleva 5 años indicando que no era personal jurisdiccional ni encontraba inmerso en funciones de juez y hasta ahora no ha recibido respuestas.

Ante ello, presentó ante el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio -el pasado 10 de abril- una denuncia contra Gustavo Jalkh por injerencia de poder y tráfico de influencias, esperando ser resarcido. "Se violaron mis derechos", manifestó. (PMB)